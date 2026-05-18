México

J Balvin sorprende en el ring junto a Esfinge en función de Lucha Libre de la Arena Coliseo

El reguetonero colombiano fue ovacionado tras participar en una función de la CMLL en la Ciudad de México, donde incluso lanzó un golpe y recibió la máscara del luchador Esfinge

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El artista recibió la máscara de Esfinge

La visita de J Balvin a la Arena Coliseo de la Ciudad de México se convirtió en uno de los episodios más comentados de su gira “Ciudad Primavera”, al mostrarse no solo como intérprete, sino como aficionado a la lucha libre, tradición profundamente arraigada en México y que suele atraer a personalidades internacionales.

El cantante colombiano sorprendió al público al subir al ring y participar en una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), durante su estadía en la CDMX por sus conciertos.

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J Balvin recibe la máscara de Esfinge y participa en el espectáculo de la CMLL

La noche de sábado en la Arena Coliseo presenció un momento inesperado cuando J Balvin se instaló en primera fila, inicialmente intentando pasar inadvertido al portar una máscara negra de Spiderman.

La identidad del artista quedó al descubierto tras la intervención del presentador, provocando aplausos y ovaciones del público. Instantes después, Esfinge, luchador estelar de la CMLL, se acercó para regalarle su máscara al intérprete de “Mi gente”. El gesto quedó registrado en redes sociales y se viralizó en las horas siguientes.

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El cantante colombiano J Balvin recibió la máscara de Esfinge, luchador estelar de la CMLL, y subió al ring para interactuar con los luchadores (IG)
El cantante colombiano J Balvin recibió la máscara de Esfinge, luchador estelar de la CMLL, y subió al ring para interactuar con los luchadores (IG)

Durante la función, J Balvin no solo posó junto al luchador, sino que fue invitado a subir al ring. El público lo ovacionó al verlo portar la “tapa” de Esfinge. Ya en el cuadrilátero, el cantante saludó a los asistentes y participó brevemente en la dinámica al lanzar un golpe al abdomen de uno de los luchadores, lo que desencadenó la reacción de otro gladiador que lo defendió, intensificando el ambiente festivo en la arena.

Previo a esta aparición, otros artistas internacionales han acudido a funciones de lucha libre en México, como Jimin, Jin y Suga del grupo BTS, Olivia Rodrigo y Corey Taylor, líder de Slipknot, consolidando este espectáculo como un atractivo habitual para figuras de la música y el entretenimiento que visitan el país.

J Balvin sorprendió en la Arena Coliseo al participar con el Consejo Mundial de Lucha Libre durante su gira Ciudad Primavera en la Ciudad de México (IG)
J Balvin sorprendió en la Arena Coliseo al participar con el Consejo Mundial de Lucha Libre durante su gira Ciudad Primavera en la Ciudad de México (IG)

El vínculo de J Balvin con la lucha libre y la cultura mexicana

No es la primera vez que el cantante colombiano manifiesta su afición por la lucha libre mexicana. Durante uno de sus conciertos en el Palacio de los Deportes en 2023, Balvin recibió una máscara como obsequio y la utilizó en el escenario mientras interpretaba “Ritmo” junto a Black Eyed Peas. En otras ocasiones ha portado máscaras de ídolos como Dr. Wagner Jr., consolidando su imagen de admirador del pancracio nacional.

Además de su gusto por la lucha libre, Balvin ha reiterado públicamente su afecto por México y su simpatía declarada por el equipo de las Chivas, institución futbolística a la que se ha referido en diversas entrevistas.

La presencia del reguetonero en la Arena Coliseo confirma el magnetismo que este deporte tradicional ejerce sobre visitantes de todo el mundo, a la vez que refuerza la conexión cultural que mantienen artistas internacionales con expresiones icónicas de la vida mexicana como la lucha libre.

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