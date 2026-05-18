México

Saskia Niño de Rivera afirma que no existe demanda en su contra por parte de familia de Carmen Salinas: “No hay delito”

La activista asegura no haber recibido notificación ni proceso legal oficialmente después de la controversia causada por declaraciones en el podcast ‘Penitencia’ sobre supuestos rituales vinculados a la fallecida actriz Carmen Salinas

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saskia niño de rivera, carmen salinas -México- 28 febrero
La activista Saskia Niño de Rivera asegura que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación legal por la controversia del podcast 'Penitencia' (Instagram)

La comunicadora Saskia Niño de Rivera descarta riesgo de demanda en su contra tras la controversia generada por declaraciones sobre Carmen Salinas en el podcast Penitencia.

El conflicto surge por señalamientos emitidos durante un episodio, donde Beto, uno de los entrevistados, relató supuestos rituales que involucraban a la actriz fallecida, lo que llevó a la familia de Salinas a advertir posibles acciones legales.

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Hasta el momento, Niño de Rivera asegura que no ha recibido ningún tipo de notificación formal relacionada con una demanda. El episodio en cuestión provocó indignación entre los familiares de Carmen Salinas.

María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, declaró para el programa Venga la Alegría que no acepta las disculpas ofrecidas por la activista y afirmó: “No le creo porque sabe lo que hace y lo que va a poner. Es obvio que tiene que checar lo que va a mandar a su programa. Una cosa es que lo diga y otra es cómo va a limpiar el nombre de mi mamá. Yo tengo que limpiar el nombre de mi mamá”.

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La activista de Reinserta ahondó sobre el episodio que se viralizó en redes (Instagram Saskianino)

Familia de Carmen Salinas rechaza disculpas y sopesa vías legales

Tras la publicación del episodio de ‘Penitencia’ que generó la controversia, Niño de Rivera ofreció una disculpa pública. Reconoció que se trató de un error editorial y reiteró:

“Ya pedí la disculpa por ese error editorial que hubo en ‘Penitencia’. Hay que saber decir perdón cuando hay ese perdón. Lo repito, en ningún momento mi intención fue lastimar absolutamente a nadie ni muchísimo menos. Reconozco que cuando nos equivocamos hay que pedir perdón”.

La familia Salinas, no obstante, considera insuficiente la aclaración. María Eugenia Plascencia insistió en la gravedad del señalamiento y cuestionó la revisión previa del contenido difundido, enfatizando que el honor de la actriz merece ser protegido públicamente.

La activista comentó que lanzarán una campaña para apoyarlo (Instagram/Saskianino)

Saskia Niño de Rivera afirma que no existe una demanda en su contra

Frente a la prensa, Niño de Rivera respondió a las especulaciones sobre acciones legales en su contra y fue categórica: “Yo no he recibido ningún tipo de notificación de nada. Estoy muy segura que no va a haber porque no hay un juicio, pues no hay un delito como tal. Si hay que defenderse, pues hay que defenderse. Y si hay que atender el caso, hay que atender el caso”.

La activista aprovechó para defender el propósito del proyecto. Explicó que el capítulo de Beto tiene como objetivo visibilizar las historias de violencia, abandono e injusticia dentro del sistema penitenciario.

Según Niño de Rivera, “El capítulo de Beto es un capítulo que tiene mucho más profundidad ante la historia de un niño con una historia muy lastimada, muy rota, que representa muchas historias de muchos niños que hoy están en las coladeras”.

Saskia niño de rivera y beto -México- 4 marzo
Saskia Niño de Rivera afirma que el capítulo de Beto busca visibilizar historias de violencia y abandono infantil en el sistema penitenciario mexicano (Instagram)

Añadió que su trabajo observa una distancia frente al mundo del entretenimiento y reiteró su respeto por ese medio: “Yo siempre he tratado de mantenerme como muy al margen y hay que seguir adelante”.

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