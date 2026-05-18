México

Bruno Espino, novio de Niurka, afirma que Bobby Larios le tiene miedo, quiere pelear contra él en el ring: “Se rajó”

La vedette cubana respalda la propuesta de Bruno Espino para callar a Bobby Larios con una pelea transmitida, asegurando que el ex de ella ha hablado durante dos décadas sobre su relación y ya es hora de enfrentarlo

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Bruno Espino reta públicamente a Bobby Larios a un encuentro de box por los comentarios sobre Niurka Marcos (IG)
Bruno Espino reta públicamente a Bobby Larios a un encuentro de box por los comentarios sobre Niurka Marcos (IG)

Bruno Espino, pareja de Niurka Marcos, reta públicamente a Bobby Larios a un encuentro de box, aludiendo a declaraciones pasadas que la expareja ha hecho sobre la vedette cubana.

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Espino afirmó: “Se quedó callado, no dijo nada, se rajó, tiene miedo. Si quiere show, vamos directo, nada de que a través de una pantalla”.

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El origen de la disputa, según Niurka Marcos, deriva de los 20 años en que Bobby Larios ha hablado públicamente sobre su relación pasada con ella y difundido versiones que la actriz considera falsas.

En la misma entrevista, Marcos manifiesta su apoyo a Espino e incluso propone acompañarlo:

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“Ese wey lleva 20 años hablando mierda de mí. 20 años y no ha habido nada que le calle el hocico. Una buena ptiza en el ring se lo calla, seguro”.

Niurka Marcos Bobby Larios
Niurka y Bobby sostuvieron un mediático romance de 2003 a 2006 (Foto: Instagram)

Bruno Espino sugiere que la pelea se realice en plataformas de espectáculos como “Ring Royale” —evento organizado por Poncho de Nigris— o en proyectos similares donde confrontaciones de boxeo entre celebridades sean transmitidas al público.

Tras estos señalamientos, Bobby Larios responde con una advertencia para Espino en el contexto de su participación en el reality “La Mansión VIP”. Cabe resaltar que Niurka Marcos y Bruno Espino fueron de los primeros eliminados de ese programa, debido a desacuerdos internos con la producción.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que la pelea entre Espino y Larios vaya a realizarse, pero las declaraciones han generado expectativas entre seguidores y organizadores de espectáculos deportivos.

Espino declara que Larios 'se rajó' y exige un enfrentamiento cara a cara, sin intermediarios ni pantallas (IG)
Espino declara que Larios 'se rajó' y exige un enfrentamiento cara a cara, sin intermediarios ni pantallas (IG)

Niurka y Bobby, ‘la pareja escándalo’

La relación entre Niurka Marcos y Bobby Larios fue una de las más polémicas y mediáticas del espectáculo mexicano en los años 2000.

Ambos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela “Velo de Novia”, producida por Juan Osorio, quien era entonces esposo de Niurka. El escándalo inició cuando Osorio acusó públicamente a Larios de ser amante de Niurka, lo que llevó al final de su matrimonio con la vedette.

Tras la separación, Niurka y Bobby hicieron pública su relación y se casaron en febrero de 2004, aunque el romance duró poco: anunciaron su divorcio en 2006.

Durante su relación, la pareja fue apodada “La Pareja Escándalo” y fue constante objeto de atención de la prensa. Niurka señaló que la inmadurez de Larios y la presión mediática fueron factores clave en la ruptura.

Niurka Marcos apoya el desafío de Bruno Espino y afirma que 20 años de declaraciones de Bobby Larios deben terminar en el ring (Foto: Instagram/@televisaespectaculos)
Niurka Marcos apoya el desafío de Bruno Espino y afirma que 20 años de declaraciones de Bobby Larios deben terminar en el ring (Foto: Instagram/@televisaespectaculos)

Por su parte, Bobby Larios ha declarado que al inicio el romance fue fingido, por petición de Niurka, para generar escándalo y responder a las acusaciones de Osorio. Con el tiempo, ambos aseguran que sí se enamoraron, pero la relación terminó debido a conflictos personales y familiares, así como por la constante exposición mediática.

Después del divorcio, Larios se alejó de los reflectores y ha declarado que fue vetado de Televisa y sufrió bullying laboral por parte de Osorio. Niurka, en cambio, continuó su carrera y sigue siendo figura polémica en el espectáculo mexicano.

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