El consumo de ciertos fármacos modifica la sudoración y la hidratación, lo que puede volverse riesgoso en los días más calurosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las temporadas de altas temperaturas, algunas personas pueden enfrentar un riesgo mayor de sufrir un golpe de calor debido al uso de ciertos medicamentos.

Diversos fármacos pueden alterar la capacidad del organismo para regular su temperatura, dificultar la sudoración o favorecer la deshidratación.

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Identificar cuáles son estos medicamentos y conocer sus efectos es fundamental para tomar precauciones y proteger la salud, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El uso de ciertos medicamentos durante olas de calor puede aumentar el riesgo de golpe de calor por su impacto en la regulación de la temperatura corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los medicamentos que aumentan riesgo de sufrir un golpe de calor

Algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor porque afectan la regulación de la temperatura corporal, la sudoración o el equilibrio de líquidos y sales en el organismo.

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Los principales grupos de medicamentos que incrementan este riesgo son:

Diuréticos Medicamentos para eliminar líquidos (usados en hipertensión o insuficiencia cardíaca) pueden causar deshidratación y disminuir la capacidad del cuerpo para enfriarse. Antihipertensivos Algunos medicamentos para la presión arterial, como los betabloqueadores o los inhibidores de los canales de calcio, pueden interferir con la respuesta cardiovascular al calor. Anticolinérgicos Utilizados para tratar alergias, incontinencia urinaria y enfermedades respiratorias (como algunos antihistamínicos y medicamentos para el asma), estos fármacos disminuyen la producción de sudor y dificultan la disipación del calor. Antidepresivos tricíclicos y algunos antipsicóticos Pueden alterar la regulación térmica del cuerpo y reducir la sudoración. Medicamentos para la enfermedad de Parkinson Algunos fármacos antiparkinsonianos afectan los mecanismos de sudoración y termorregulación. Estimulantes (anfetaminas, medicamentos para el TDAH) Pueden aumentar la producción de calor corporal y reducir la tolerancia al calor ambiental. Ansiolíticos y sedantes Algunos medicamentos para la ansiedad, insomnio o epilepsia pueden alterar la percepción del calor y la respuesta corporal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Como tomar medicamentos que incrementan el riesgo de sufrir golpe de calor para prevenir este efecto

Si necesitas tomar medicamentos que incrementan el riesgo de sufrir un golpe de calor, es importante seguir ciertas precauciones para reducir este efecto y proteger tu salud:

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Mantente bien hidratado Bebe agua de forma regular, incluso si no tienes sed. La hidratación ayuda a regular la temperatura corporal y compensa la posible pérdida de líquidos. Evita la exposición al calor extremo Procura permanecer en lugares frescos, ventilados o con aire acondicionado, sobre todo en las horas de mayor calor. Vístete con ropa ligera Usa prendas claras, ligeras y holgadas para favorecer la transpiración y mantenerte fresco. Revisa horarios de actividad física Evita hacer ejercicio o actividades extenuantes al aire libre durante las horas de mayor temperatura. Alerta ante síntomas Presta atención a señales de alerta como mareo, debilidad, dolor de cabeza, confusión o piel caliente y seca. Si aparecen, busca atención médica de inmediato. Consulta a tu médico Informa a tu médico sobre los medicamentos que tomas y pregunta si existe un mayor riesgo de golpe de calor. No suspendas ni modifiques la dosis sin indicación profesional. No combines con otros fármacos de riesgo Evita el consumo simultáneo de varios medicamentos que puedan tener el mismo efecto sobre la termorregulación o la hidratación, salvo indicación médica. Planifica tus salidas Realiza trámites y actividades fuera de casa en las primeras horas del día o al final de la tarde, cuando la temperatura es más baja.

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con el calor al tomar medicamentos que afectan la regulación térmica o la hidratación del cuerpo.