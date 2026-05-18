Suman más de 2 mil inmuebles asegurados por Operación Restitución en el Edomex: más de la mitad ya fueron devueltos

Uno de los sitios asegurados (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 2 mil 015 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad en el marco de la denominada Operación Restitución.

De ese total, mil 127 ya fueron devueltos a quienes acreditaron legítimamente su propiedad, según un reporte con fecha del 17 de mayo de 2026 en Toluca, Estado de México.

PUBLICIDAD

Más de mil 600 son casa habitación

Del universo total de inmuebles asegurados, mil 660 corresponden a casas habitación, 326 a predios y 29 a inmuebles de uso comercial. En la última semana, las acciones operativas se extendieron a 13 municipios de la entidad y derivaron en el aseguramiento de 32 inmuebles adicionales: 27 casas habitación, 4 predios y 1 bodega.

Este video informativo detalla la Operación Restitución, implementada en el Estado de México. Muestra logotipos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Fiscalía del Estado de México. Se informa sobre el aseguramiento de 2,015 inmuebles relacionados con delitos de despojo y la devolución de 1,127 propiedades. Las imágenes presentan un mapa de 13 municipios y múltiples fotografías de personal uniformado durante operativos.

La Operación Restitución forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, instancia en la que confluyen la SEDENA, la SEMAR, la GN, la SSEM, la FGJEM y las policías municipales. Las acciones operativas han sido desplegadas en 79 de los 125 municipios que conforman la entidad.

PUBLICIDAD

Operativos en diversos municipios

Entre los municipios donde se han ejecutado estas acciones se encuentran Acolman, Almoloya, Amecameca, Atizapán de Santa Cruz, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Chapultepec, Chiautla, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, La Paz, Lerma, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec y Morelos.

La operación también ha alcanzado a Naucalpan, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Soyaniquilpan de Juárez, Tecámac, Temamatla, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec, Zumpango, Villa Guerrero, Joquicingo y Coyotepec.

PUBLICIDAD

Desde el inicio de la Operación Restitución, la denuncia ciudadana sobre este tipo de ilícitos registró un incremento sostenido, con propietarios de inmuebles que, al reconocerse como presuntas víctimas de despojo, optaron por iniciar procedimientos legales para recuperar sus bienes. Las denuncias acumuladas desde el arranque de la operación corresponden a hechos constitutivos de delito vinculados con despojos cometidos en 2024 y años anteriores.

Cabe recordar que el pasado 10 de mayo las autoridades informaron que hasta ese momento sumaban mil 983 inmuebles asegurados que estaban relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad en 69 municipios de la entidad mexiquense.

PUBLICIDAD