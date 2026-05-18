Así puedes hacer que la IA transforme tu foto en una estampa del Mundial de Futbol 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuatro años, la llegada del Mundial de Futbol despierta una tradición familiar: el intercambio de estampas y la emoción de llenar un álbum con los rostros de los jugadores más destacados del torneo.

Hoy, gracias a la inteligencia artificial, aficionados de todas las edades pueden sumarse de una forma diferente y personal, convirtiendo su propia foto en una estampa personalizada del Mundial 2026.

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Esta nueva facilidad permite a cualquiera formar parte visual de la fiesta futbolera y compartir el entusiasmo de la colección, ahora con su propia imagen como protagonista.

Para sumarte a la tendencia y obtener tu propia estampa personalizada, solo necesitas una foto nítida de rostro y un prompt —instrucciones— adecuado para la herramienta de inteligencia artificial de tu elección.

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A continuación, te compartimos un prompt base y algunas variantes para que tu fotografía se transforme en una estampa al estilo álbum del Mundial de Futbol 2026:

Prompt base para IA:

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“Convierte mi foto en una estampa del Mundial de Futbol 2026. Fondo colorido con el logo de la Copa del Mundo 2026, mi rostro al centro, estilo ilustración realista, detalles gráficos como bandera de México, nombre completo en la parte inferior y número de jugador.”

Variantes del prompt:

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“Transforma mi imagen en una tarjeta coleccionable del Mundial 2026, incluye el escudo de la Selección Mexicana, fondo con los colores verde, blanco y rojo, mi cara en primer plano y un diseño moderno tipo Panini.” “Haz que mi foto parezca una estampa oficial del Mundial de Futbol 2026, estilo ilustración digital, fondo alusivo al estadio y detalles como país, nombre y número de camiseta.” “Genera una imagen donde luzca como jugador del Mundial 2026, con uniforme de México, fondo temático de futbol, mi nombre en letras grandes y el año 2026 visible.” “Crea una ilustración de estampa del Mundial 2026 usando mi foto, incluye gráficos de balones, banderas y el logo oficial, con estilo vibrante y moderno.”

Instrucciones:

Sube una foto de tu rostro bien iluminada y de frente. Copia el prompt elegido y pégalo en la herramienta de IA para generación de imágenes. Ajusta detalles como el país o el uniforme según tu preferencia. Descarga y comparte tu estampa digital en redes sociales.