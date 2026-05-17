México

Con un helicóptero: así fue el operativo de la Marina para desmantelar un narcolaboratorio vinculado a “El Jardinero” en Jalisco

Labores de inteligencia permitieron identificar cuatro sitios más para la fabricación de drogas sintéticas en Sinaloa y Nayarit, también relacionados con el sucesor de “El Mencho”

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El video muestra el despliegue de personal equipado con indumentaria táctica desde una aeronave y luego ingresan a una estructura tipo almacén. Video: Marina

Tras labores de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron cinco narcolaboratorios en tres entidades del país que están relacionados con Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien era considerado el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un video compartido por la autoridad naval muestra el momento en el que arribaron a uno de los puntos localizados en el estado de Jalisco, específicamente en El Saucillo.

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Las imágenes captadas por la cámara personal de un agente naval dan muestra de su llegada en un helicóptero para luego adentrarse en el sitio donde se cocinaba metanfetamina.

Durante la acción se aseguraron aproximadamente 600 kilos de metanfetamina terminada, 750 litros de precursores químicos y 425 kilos de sustancias sólidas, además de diverso material empleado en la elaboración de sustancias ilícitas.

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La incautación se vinculó directamente con la estructura criminal que encabezaba “El Jardinero”, señalado por autoridades como uno de los principales responsables del tráfico de drogas sintéticas e identificado como operador de alto nivel dentro del CJNG, quien tomó las armas con el objetivo de controlar la organización criminal tras el abatimiento de “El Mencho” el pasado 22 de febrero.

Cuatro narcolaboratorios más fueron ubicados en Nayarit y Sinaloa

Narcolaboratorio de El Jardinero localizado en Nayarit, Sinaloa y Jalisco
Narcolaboratorio ubicado en Corral Viejo, Sinaloa, relacionado con "El Jardinero". Foto: Gabinete de Seguridad

En acciones adicionales, personal naval y elementos federales localizaron y desmantelaron laboratorios clandestinos en El Capomo, Nayarit, y en los poblados de Corralejo y Corral Viejo, Sinaloa.

En Nayarit aseguraron 780 kilos de metanfetaminas sólidas y 300 litros de metanfetamina líquida. Mientras que en Sinaloa fueron localizados dos laboratorios clandestinos en Corral Viejo con los siguientes objetos y drogas:

  • Mil 250 litros de producto terminado
  • Mil kilos de cloruro de amonio
  • Ollas de peltre, tinas y medios tambos empleados para la producción de drogas
  • Cerca de 500 litros de ácido acético
  • Mil 500 kilos de ácido tartárico
  • 75 kilos de sustancias de uso dual

Por su parte, en Corralejo, Sinaloa fueron localizados:

  • Cerca de mil 500 litros de producto terminado
  • 2 mil 500 litros de precursores químicos
  • 3 mil 100 litros de sustancia de uso dual
  • Mil 200 kilos de sosa cáustica
  • Diversas herramientas usadas para la elaboración de narcóticos
Los sitios están relacionados con "El Jardinero", quien de acuerdo con las autoridades tomó las armas tras el abatimiento de "El Mencho" para apoderarse del control del CJNG. Video: Gabinete de Seguridad

Afectación estimada supera los 650 millones de pesos

Las autoridades informaron que las tres acciones culminaron con la neutralización de casi 10 mil litros de precursores químicos y más de 7 toneladas de diversas sustancias químicas y producto en proceso.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los decomisos y aseguramientos en los laboratorios clandestinos representan una afectación estimada superior a los 650 millones de pesos para el crimen organizado.

Todo el material incautado fue inhabilitado y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial y procederá a integrar las carpetas de investigación correspondientes.

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