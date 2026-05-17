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Dónde jugará Cruz Azul la final del Clausura 2026 Liga MX: ¿Cuauhtémoc o Ciudad de los Deportes?

La directiva cementera no podrá disputar la final del campeonato en el Estadio Banorte por el Mundial 2026 y tiene que buscar una sede alterna

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Cruz Azul analiza opciones para jugar la final del Clausura 2026 en el Cuauhtémoc o Ciudad de los Deportes (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul analiza opciones para jugar la final del Clausura 2026 en el Cuauhtémoc o Ciudad de los Deportes (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cruz Azul continúa evaluando la sede para la final del Clausura 2026, tras eliminar a Chivas con un marcador global 3 - 4, los cementeros se instalaron en la gran final para pelear por el campeonato. Pero, uno de los problemas que afronta la directiva es la sede; a pesar de que regresaron a la cancha del Estadio Ciudad de México, por el Mundial 2026 los equipos que juegan como locales tuvieron que dejar las instalaciones por indicaciones de la FIFA.

Ahora, el conjunto de Joel Huiqui competirá en una sede alterna. Una de las opciones que se perfila para ser la ideal es el Estadio Cuauhtémoc, su localía en Puebla sería la apuesta más fuerte de la directiva para albergar este decisivo duelo de la Liga MX. En La Noria valorarán todas las alternativas, aunque el inmueble de Puebla se destaca por sus ventajas deportivas y logísticas.

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Cruz Azul considera el Estadio Cuauhtémoc en Puebla como principal sede para disputar la final del Torneo Clausura 2026. El club reconoce los beneficios de este recinto gracias a su capacidad, condiciones de seguridad y el apoyo constante de la afición local. Alternativas como el Estadio Ciudad de los Deportes también han sido analizadas, pero el club prioriza el entorno más favorable para sus intereses en la definición del título.

Cruz Azul considera el Estadio Cuauhtémoc en Puebla como principal sede para disputar la final del Torneo Clausura 2026 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul considera el Estadio Cuauhtémoc en Puebla como principal sede para disputar la final del Torneo Clausura 2026 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Estadio Cuauhtémoc o Ciudad de los Deportes para Cruz Azul?

Tras la clasificación de La Máquina a la final del torneo, la directiva empezó a analizar las opciones que tienen. Si bien el estadio Cuauhtémoc lidera las preferencias actuales, la directiva también analiza escenarios posibles. El estadio Banorte fue descartado, ya que se encuentra entregado a la FIFA para la Copa del Mundo 2026, por lo que no podrá usarse en la final.

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El Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México es otra opción bajo evaluación, según con recientes reportes. Todo dependerá del acomodo de la serie por el título: si Cruz Azul debe jugar primero como local, este recinto podría ser utilizado. Por ahora, el club tiene registrado el Cuauhtémoc ante la Liga MX para estos compromisos.

La última final de Liga MX que se celebró en el estadio Cuauhtémoc fue en la temporada 1992-1993 (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La última final de Liga MX que se celebró en el estadio Cuauhtémoc fue en la temporada 1992-1993 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En términos históricos, la última final de Liga MX que se celebró en el estadio Cuauhtémoc fue en la temporada 1992-1993, con el duelo entre Puebla y León. De concretarse la elección, la final volvería a este escenario después de más de treinta años. El estadio Cuauhtémoc se perfila como una opción sólida para la final, ofreciendo condiciones que han fortalecido el vínculo entre el equipo y su afición a lo largo de la temporada.

Razones de Cruz Azul para elegir el Estadio Cuauhtémoc

El análisis de la directiva parte de varios aspectos que favorecen al estadio Cuauhtémoc:

  • Aforo superior en comparación con otras sedes posibles.
  • Cumplimiento de requerimientos logísticos y de seguridad.
  • Respaldo demostrado de la afición local, que ha generado un ambiente positivo para el equipo.

Durante el torneo Clausura 2026, Cruz Azul disputó siete partidos de fase regular en este inmueble, suma cinco victorias, un empate frente a Tijuana y una sola derrota ante Pachuca. Además, la escuadra jugó en ese estadio las rondas de la CONCACAF Champions Cup, con saldo positivo.

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