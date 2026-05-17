Vinculan a proceso a 13 personas detenidas tras enfrentamiento con el Ejército en Sinaloa

Los sujetos procesados (FGR)

Un total de 13 personas fueron vinculadas a proceso luego de ser detenidas tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Sinaloa.

El 17 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre las acusaciones en contra de Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Ricardo “N”, José “N”, Uziel “N”, Edwin “N”, Jorge “N”, Josué “N”, Santiago “N”, Andrés “N” y Waldirys “N”.

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Dichos sujetos son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y de arma de fuego, material de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y asociación delictuosa.

Asimismo, de las personas mencionadas, Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Santiago “N”, Waldirys “N” y Josué “N”, son señaladas por su probable responsabilidad en el delito de por posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo anterior, un juez determinó que los 13 individuos permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8, “Nor-Poniente” en Guasave, además de dos meses para las averiguaciones complementarias.

El enfrentamiento con los militares

Los 13 sujetos fueron detenidos “en días pasados”, durante un operativo en el que miembros del Ejército viajaban sobre la carretera que lleva de Escuinapa a la Presa El Peñón.

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Los uniformados “observaron a un grupo de civiles armados por lo que después de una persecución a pie, comenzó un enfrentamiento, donde se logró su detención”, según detalla el reporte.

Además de las personas detenidas, los militares incautaron 15 armas de fuego tipo fusil, además de 900 cartuchos, 14 chalecos tácticos y 36 cargadores.

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La FGR informó los hechos (REUTERS/Carlos Jasso)

“La #FGR en #Sinaloa obtuvo vinculación a proceso contra 13 personas por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y de arma de fuego, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros”, se puede leer en el informe de la institución a través de sus redes sociales.

Detienen a “El Señor de la Capilla” y a otros dos sujetos en Culiacán

Por su parte, el 29 de abril pasado fue informado el arresto en Culiacán de tres sujetos presuntamente ligados a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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Los hombres capturados Adrián “N”, alias El 7 y/o El señor de la Capilla; Vicente “N”, alias Chente, y Gustavo “N”. Dichas personas fueron capturadas junto con un par de armas largas con cargadores abastecidos, cartuchos útiles y nueve vehículos que se encontraban dentro de la propiedad que fue revisada por los agentes.

(Crédito: Gabinete de Seguridad)

En l lugar también había aproximadamente 300 pastillas de fentanilo y alrededor de un kilogramo de metanfetamina, sustancia que estaba en diverso paquetes.

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