América vs Rayadas EN VIVO: minuto a minuto de la Final de vuelta del Clausura 2025 Femenil

América Femenil volverá a disputar una final con la presión al máximo y con una historia reciente que comienza a convertirse en una auténtica pesadilla. Aunque el conjunto azulcrema se ha consolidado como uno de los equipos más dominantes de la Liga MX Femenil, la realidad es que los partidos por el campeonato continúan siendo su mayor deuda.

La derrota de 1-0 frente a CF Monterrey Femenil en el duelo de Ida del Clausura 2026 volvió a encender las dudas alrededor de las Águilas, que ahora están obligadas a remontar en el Estadio Ciudad de los Deportes si quieren evitar otro duro golpe en una serie por el título.