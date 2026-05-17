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América vs Rayadas EN VIVO: minuto a minuto de la Final de vuelta del Clausura 2025 Femenil

Las Águilas recibirán al cuadro regiomontano en el Estadio Ciudad de los Deportes

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América Femenil volverá a disputar una final con la presión al máximo y con una historia reciente que comienza a convertirse en una auténtica pesadilla. Aunque el conjunto azulcrema se ha consolidado como uno de los equipos más dominantes de la Liga MX Femenil, la realidad es que los partidos por el campeonato continúan siendo su mayor deuda.

La derrota de 1-0 frente a CF Monterrey Femenil en el duelo de Ida del Clausura 2026 volvió a encender las dudas alrededor de las Águilas, que ahora están obligadas a remontar en el Estadio Ciudad de los Deportes si quieren evitar otro duro golpe en una serie por el título.

17:23 hsHoy

El compromiso se disputará este domingo 17 de mayo a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en televisión abierta a través del Canal 2, además de las plataformas digitales de la Liga MX y Layvtime.

América vs Rayadas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las Águilas buscarán romper su mala racha en partidos por el título y conquistar la tercera estrella

El equipo azulcrema intentará darle vuelta al marcador global frente a un estadio completamente lleno. (Ilustración: Jovani Pérez)
El equipo azulcrema intentará darle vuelta al marcador global frente a un estadio completamente lleno. (Ilustración: Jovani Pérez)

América Femenil volverá a disputar una final con la presión al máximo y con una historia reciente que comienza a convertirse en una auténtica pesadilla. Aunque el conjunto azulcrema se ha consolidado como uno de los equipos más dominantes de la Liga MX Femenil, la realidad es que los partidos por el campeonato continúan siendo su mayor deuda.

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17:25 hsHoy

Los boletos en cabecera y plateas tendrán promoción de 4x3. Los costos establecidos serán de 150 pesos y 200 pesos, respectivamente. Mientras tanto, las localidades en la zona techada estarán disponibles por 400 pesos.

Estos son los precios del partido entre América vs Rayadas Femenil de la Final de Vuelta del Clausura 2026

Las Águilas buscarán romper su mala racha en finales consecutivas ante unas Rayadas que quieren ampliar su legado en la Liga MX Femenil

Las azulcremas llegan a su tercera serie por el título seguida después de perder las dos más recientes.
Las azulcremas llegan a su tercera serie por el título seguida después de perder las dos más recientes.

La Liga MX Femenil ya tiene listas a las protagonistas de la Gran Final del torneo Clausura 2026. Después de varios meses de competencia, Club América Femenil y CF Monterrey Femenil se enfrentarán en la serie definitiva para decidir al nuevo campeón del futbol mexicano.

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17:27 hsHoy

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, está presente en el Estadio Ciudad de los Deportes para ver la Final entre América y Rayadas

América Femenil volverá a disputar una final con la presión al máximo y con una historia reciente que comienza a convertirse en una auténtica pesadilla
17:31 hsHoy

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