La Casa de los Famosos México 2026: filtran lista actualizada de los 14 participantes

Una lista filtrada revela los posibles participantes de La Casa de los Famosos México 2026, según medios especializados de espectáculos (Infobae México)

Una lista filtrada de posibles participantes para La Casa de los Famosos México 2026 circula en medios de espectáculo, según informa la periodista Martha Figueroa. Entre los nombres destacados aparecen Daniela Luján, Susana Zabaleta, Consuelo Duval y Karina Torres.

De acuerdo con Figueroa, su información coincide con la que manejan portales especializados y se habría obtenido gracias a fuentes internas de la televisora.

PUBLICIDAD

La lista difundida incluye a:

Consuelo Duval

Sylvia Pasquel

Daniela Luján

Eduardo España

Susana Zabaleta

Omar Chaparro

Tammy Parra

Ale Ríos

Karina Torres

Emiliano Aguilar

Cynthia Klitbo

Yahir Othon Parra

Cry

Aldo Rendón

Según la filtración, estos nombres podrían formar parte del elenco definitivo del reality.

PUBLICIDAD

Nombres como Consuelo Duval, Daniela Luján y Susana Zabaleta destacan en la supuesta lista del reality show mexicano (Foto: Instagram)

La Casa de los Famosos México es un reality show transmitido en la televisión nacional que reúne a celebridades, influencers y figuras del espectáculo para convivir aisladas y bajo vigilancia las 24 horas del día, mientras afrontan retos y nominaciones semanales.

Solo cinco participantes llegan a la final y el público decide, mediante votación, quién gana el premio en efectivo.

PUBLICIDAD

El formato ha generado conversaciones constantes en redes sociales por sus estrategias, alianzas y conflictos dentro de la casa. La nueva temporada, prevista para 2026, mantiene expectación por las posibles incorporaciones y cambios en su elenco.

La información sobre el elenco de La Casa de los Famosos 2026 proviene de fuentes internas de la televisora, según Martha Figueroa (YouTube: El 5)

Una cuarta temporada en camino

Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, ha dado varias declaraciones en torno a la temporada 2026 del reality:

PUBLICIDAD

Confirmó que la cuarta temporada está en marcha y se estrenará después del Mundial 2026, probablemente a finales de julio o en agosto. Aún no hay fecha oficial confirmada para el inicio ni una lista oficial de participantes, aunque ya hay celebridades firmadas, incluyendo al menos una cuya actividad principal es el canto. Noguerón invitó al público a seguir proponiendo nombres y aseguró que el equipo sigue negociando con figuras del espectáculo y redes sociales. También mencionó que la selección de participantes ahora es más sencilla debido al éxito de las temporadas previas, pues hay más celebridades interesadas en sumarse al proyecto.

Rosa María Noguerón en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Sobre posibles participantes, Noguerón ha señalado que le gustaría contar con perfiles como el de Doña Lety (abuela de Aldo De Nigris) y que está abierta a buscar a celebridades que el público sugiera, como Adela Noriega o Pablo Lyle, aunque aclaró que la confirmación depende de la disposición y agendas de los famosos.

En declaraciones recientes, reconoció el interés en sumar a Omar García Harfuch, funcionario federal, y comentó que el casting traerá “grandes sorpresas”. Expresó entusiasmo por la posibilidad de tenerlo en la casa, destacando la expectativa que genera su participación y el impacto que tendría en la audiencia mexicana.

Noguerón también destacó la importancia de mantener la esencia del programa y seguir generando debate y emoción, buscando que la convivencia dentro de la casa sea atractiva y dinámica para el público.

Finalmente, la productora enfatizó que la producción toma en cuenta las sugerencias de la audiencia y que la negociación con posibles participantes continúa, por lo que no descartó futuras sorpresas en el elenco.