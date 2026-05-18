México

Detienen a presunto extorsionador de la Familia Michoacana en Toluca, Edomex

A Enrique “N” le fue asegurado dinero en efectivo, al parecer relacionado con actividades delictivas

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Detienen a presunto extorsionador de la Familia Michoacana en Edomex
El sujeto detenido (SSEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de un hombre que estaría relacionado con actividades de extorsión y quien sería integrante de la Familia Michoacana.

El 17 de mayo la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) informó sobre el arresto de Enrique “N”, un sujeto de 43 años de edad a quien le fue hallado dinero en efectivo, al parecer ligado con las actividades de extorsión.

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“Mediante investigaciones preliminares, se cuenta con indicios que la persona detenida podría pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, dedicada al delito de extorsión en la zona norte de Toluca”, es parte del reporte de las autoridades.

les quemarían sus puestos si se negaban a pagar

La detención del hombre fue realizada tras una denuncia ciudadana sobre acciones de extorsión en la capital del Edomex. Elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense estaban en las inmediaciones de la delegación de Santa María Totoltepec.

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Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte ciudadano refería que había sujetos armados exigiendo cuotas a comerciantes, además de que los mismos eran amenazados con que les incendiarían sus puestos si se negaban a pagar dichas cuotas.

Tras lo anterior, Enrique “N” fue revisado, le fue hallado dinero al parecer derivado de las actividades de extorsión en la zona. Debido a lo anterior, el sujeto fue llevado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con sede en el municipio de Metepec, para que sea determinada su situación jurídica.

Detenido presunto operador de la Familia Michoacana

En otras acciones, el pasado 14 de mayo las autoridades estatales informaron sobre la detención de Adrián “N”, de 22 años. El sujeto fue identificado como posible operador de un grupo delictivo.

“El sujeto aseguró pertenecer a un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán”, es parte del reporte.

(Crédito: Fiscalía del Estado de México)
(Crédito: Fiscalía del Estado de México)

Dicho hombre viajaba en una camioneta de carga de color blanco con placas del estado de Querétaro, arrancó el vehículo al notar la presencia de los agentes, aunque al final fue interceptado y le aplicaron una revisión.

Tras la inspección, los elementos localizaron en la batea de la camioneta 38 cajas con cigarros de diversas marcas, 100 bolsas con presunta marihuana y 52 bolsas con sustancia granula similar a la droga conocida como cristal (metanfetamina).

Además, llevaba 22 mil 200 pesos en efectivo y cuatro tickets de compra con un valor de 2 millones 42 mil 381 pesos, a nombre de una mujer presuntamente relacionada con un líder del grupo criminal apodado El Pez.

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