México

Mario Delgado reconoce aumento salarial docente y nuevas acciones educativas en medio de tensión con la CNTE

El secretario de Educación anunció un aumento salarial del 9% para maestras y maestros; sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó la medida

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Mario Delgado anunció un aumento salarial del 9% en el salario de los maestros del Estado. | Presidencia
Gobierno federal reconoce al magisterio con incremento salarial y nuevos programas educativos. | Presidencia

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, encabezó una semana de anuncios educativos, culturales y deportivos en el marco del Día de las Maestras y los Maestros, donde destacó el aumento salarial del 9 por ciento para docentes del país, medida presentada por el Gobierno federal como un reconocimiento al magisterio nacional.

Durante la ceremonia realizada en la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el papel de las y los docentes en la construcción del país, mientras Mario Delgado subrayó que siete de cada diez integrantes del magisterio son mujeres, quienes sostienen diariamente la escuela pública mexicana.

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El titular de la SEP aseguró que los gobiernos de la llamada cuarta transformación han buscado reivindicar la labor docente y construir una nueva relación entre el Estado y el magisterio.

Mario Delgado confirma calendario escolar 2025-2026 sin cambios

En el marco de la primera reunión nacional plenaria extraordinaria del CONAEDU 2026, Mario Delgado informó que el calendario escolar 2025-2026 se mantendrá sin modificaciones, tal como fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

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Mario Delgado presenta plan para los maestros.

El funcionario detalló que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio y que las clases del periodo 2026-2027 iniciarán el lunes 31 de agosto, con el objetivo de brindar certeza a estudiantes, docentes y padres de familia.

El anuncio ocurre mientras sectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen movilizaciones y protestas en distintos estados del país.

SEP impulsa nuevos proyectos educativos en Yucatán

Como parte de la agenda educativa federal, Mario Delgado acompañó a Claudia Sheinbaum y al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, en la inauguración del CBTis número 305 en Mérida.

La nueva institución atenderá a 900 estudiantes y ofrecerá formación especializada en robótica, inteligencia artificial y ciberseguridad, áreas consideradas prioritarias para el desarrollo tecnológico del país.

Inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Kanasín, Yucatán,
Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia por el Día de las Maestras y los Maestros en la SEP. (Captura de Pantalla)

Posteriormente, las autoridades supervisaron los avances de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, campus que tendrá capacidad para mil 300 estudiantes y contará con laboratorios, aulas y centros de cómputo.

CNTE rechaza aumento salarial anunciado por Mario Delgado

Pese al anuncio del incremento salarial, la CNTE rechazó la propuesta del Gobierno federal y calificó el aumento del 9 por ciento como insuficiente frente a la inflación y las demandas históricas del magisterio disidente.

Tras concluir su Asamblea Nacional Representativa, la Coordinadora confirmó el inicio de una huelga nacional indefinida y la instalación de un plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México.

CNTE rechaza aumento salarial del 9% al magisterio por considerarlo insuficiente. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
CNTE rechaza aumento salarial del 9% al magisterio por considerarlo insuficiente. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Entre las principales exigencias del movimiento destacan:

  • Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
  • Eliminación de la reforma educativa.
  • Basificación de trabajadores interinos.
  • Mejores salarios y prestaciones.
  • Jubilación digna por años de servicio.

La CNTE también advirtió sobre posibles marchas, bloqueos y suspensión de clases en diversas entidades del país.

Mario Delgado impulsa actividades deportivas, culturales y científicas

Además de los anuncios educativos, Mario Delgado informó que el Mundialito Escolar se realizará cada año como una estrategia para fomentar la paz y prevenir adicciones entre estudiantes.

El director de la CONADE, Rommel Pacheco, señaló que en esta edición participaron 1.6 millones de estudiantes de más de 22 mil escuelas de educación básica, media superior y superior.

Mario Delgado anuncia aumento salarial del 9% para el magisterio nacional. EFE/ Mario Guzmán
Mario Delgado anuncia aumento salarial del 9% para el magisterio nacional. EFE/ Mario Guzmán

El secretario de Educación también encabezó la inauguración de la exposición “Murmullos de los océanos”, del artista César Menchaca, en el Museo Vivo del Muralismo.

La muestra está integrada por esculturas elaboradas con plásticos recuperados de playas y mares para promover conciencia ambiental.

Asimismo, Mario Delgado participó en la primera clase masiva de Matemáticas organizada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, iniciativa enfocada en fortalecer el pensamiento lógico y acercar el conocimiento científico a las y los estudiantes mexicanos.

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