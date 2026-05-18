Esta es la fecha exacta en que el CNTE inicia el paro y qué estados se quedan sin clases

REUTERS/Henry Romero

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha fijado el 1 de junio de 2026 como la fecha exacta de inicio del paro nacional de maestros. Ese día comenzará la suspensión de clases en los estados donde la CNTE tiene mayor presencia, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.

El 1 de junio, además del inicio del paro, está prevista una megamarcha que partirá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

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La CNTE realizará también un plantón indefinido en el centro de la capital a partir de esa misma fecha.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estableció el 1 de junio de 2026 como la fecha exacta de inicio del paro nacional general de maestros en México. Desde ese día, se suspenderán clases en miles de escuelas públicas de educación básica, especialmente en entidades donde la CNTE tiene mayor presencia, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México.

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El calendario de movilizaciones quedó definido tras la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente.

De acuerdo con el anuncio, la Sección 22 de Oaxaca comenzará de manera anticipada el 25 de mayo, pero la suspensión general de labores y la marcha masiva hacia el Zócalo capitalino están programadas para el 1 de junio.

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Mega marcha de la CNTE

Ese mismo día, la CNTE realizará una mega marcha desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución, instalando un plantón indefinido en el centro de la Ciudad de México.

La dirigencia magisterial advirtió que no levantarán el campamento hasta que el Gobierno federal establezca una mesa de diálogo resolutiva.

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Qué piden los maestros de la CNTE

Exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Reclaman la cancelación de la reforma educativa vigente.

Solicitan modificaciones en el sistema de asignación de plazas docentes.

Demandan un aumento salarial del 100% para el magisterio.

Piden la reinstalación de los maestros cesados en protestas anteriores.

Buscan la instalación de una mesa de diálogo resolutiva con el Gobierno federal antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los líderes de la CNTE señalaron que, de no resolverse sus demandas antes del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026, mantendrán su presencia en el Zócalo y en las calles para visibilizar la inconformidad ante la comunidad internacional.

Por lo tanto, el 1 de junio de 2026 es la fecha oficial en la que comenzará el paro nacional de maestros, acompañado de una marcha masiva y la instalación de un plantón en el corazón de la capital mexicana, según comunicó la CNTE tras su asamblea nacional.

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