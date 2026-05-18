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‘El Maestro Shifu’ confiesa el motivo específico por el que dejó de convivir con su hermana Samadhi Zendejas

El actor platicó que lleva casi un año sin hablar con la actriz y reveló cómo esta situación ha impactado a toda su familia

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Adriano Zendejas confirmó que no mantiene comunicación con su hermana Samadhi y atribuyó el distanciamiento a diferencias personales y laborales. - (RS)
Adriano Zendejas confirmó que no mantiene comunicación con su hermana Samadhi y atribuyó el distanciamiento a diferencias personales y laborales. - (RS)

La aparente unión de la familia Zendejas atraviesa uno de sus momentos más tensos. Adriano Zendejas, conocido en redes como “Maestro Shifu”, sorprendió al admitir que actualmente no mantiene comunicación con su hermana, la actriz Samadhi Zendejas, pese al cariño que todavía siente por ella.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el actor reconoció que el distanciamiento nació por diferencias personales relacionadas con su trabajo y el contenido que comparte en plataformas digitales. “Pues temas familiares, eh, no le gusta lo que hago y es muy respetable”, declaró con honestidad.

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Aunque la relación permanece fracturada desde hace aproximadamente un año, Adriano dejó claro que no existe odio entre ellos y expresó su deseo de reconciliarse en el futuro. “Yo la amo, es superexitosa”, afirmó al hablar sobre la trayectoria de su hermana.

Una relación marcada por los extremos

La familia Zendejas atraviesa una etapa tensa, marcada por la falta de convivencia entre los tres hermanos en fechas importantes como el cumpleaños de su madre.
La familia Zendejas atraviesa una etapa tensa, marcada por la falta de convivencia entre los tres hermanos en fechas importantes como el cumpleaños de su madre.

Adriano explicó que la dinámica entre ambos siempre ha sido intensa y emocional. Según contó, su relación con Samadhi suele moverse entre el cariño absoluto y los desacuerdos fuertes, algo que incluso ha influido en el ambiente familiar.

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“Siempre siento que es o nos amamos o nos odiamos. Siempre ha sido así nuestra relación”, confesó el actor, dejando entrever que las diferencias no son recientes, aunque ahora se hicieron más evidentes por la distancia y las agendas complicadas.

El actor también reveló que su madre ha resentido profundamente esta situación. Incluso recordó que en el cumpleaños de ella no pudieron compartir una comida juntos los tres hermanos debido a sus compromisos laborales y viajes constantes.

El trabajo y las redes, en el centro del conflicto

Adriano Zendejas señaló que la exposición de su vida en redes sociales es uno de los principales puntos de discordia con Samadhi Zendejas. - (IG)
Adriano Zendejas señaló que la exposición de su vida en redes sociales es uno de los principales puntos de discordia con Samadhi Zendejas. - (IG)

Uno de los puntos que Adriano señaló como origen de la separación tiene que ver con el tipo de contenido que realiza actualmente. El actor comentó que Samadhi no comparte del todo su exposición en plataformas y transmisiones en vivo.

“Ella tal vez no entiende un rollo de lo del stream”, explicó. Adriano aseguró que suele mostrar aspectos cotidianos de su vida en redes sociales, algo que, aparentemente, no coincide con la visión de su hermana.

Pese a ello, insistió en que no existe un reclamo directo entre ambos. Más bien, el problema se ha alimentado por la falta de tiempo, la distancia y las pocas oportunidades de convivir como antes.

¿Quiénes son Samadhi y Adriano Zendejas?

Adriano Zendejas enfatizó que no existe odio entre él y Samadhi, y expresó su deseo de reconciliarse en el futuro cercano. - (Instagram/ @samadhiza)
Adriano Zendejas enfatizó que no existe odio entre él y Samadhi, y expresó su deseo de reconciliarse en el futuro cercano. - (Instagram/ @samadhiza)

Samadhi Zendejas es una actriz mexicana que saltó a la fama por proyectos como Mariposa de Barrio, Falsa identidad y Vuelve a mí. A lo largo de su carrera ha construido una sólida presencia en televisión y plataformas digitales.

Por su parte, Adriano Zendejas inició su trayectoria desde niño en producciones como Atrévete a soñar, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. En los últimos años también ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus transmisiones y contenido digital.

Aunque hoy atraviesan una etapa complicada, las declaraciones de Adriano dejaron abierta la posibilidad de una reconciliación. “Ojalá en un futuro se pueda arreglar”, expresó, dejando claro que, pese al distanciamiento, el cariño entre hermanos sigue presente.

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