“Declaraciones pende...”: dura crítica de Saúl Hernández a Isabel Díaz Ayuso resuena en España

El músico mexicano Saúl Hernández critica las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el mestizaje durante su visita a México, como se ve en este montaje. (Caifanes / Isabel Díaz Ayuso: Instagram )

La reciente presentación de Caifanes en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México resuena al otro lado del mundo. Saúl Hernández, líder de la icónica agrupación de rock, fijó una postura de rechazo a las expresiones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en torno a una deuda histórica del pueblo mexicano hacia la figura de Hernán Cortés.

Durante su participación en el encuentro “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés”, la líder popular defendió la Conquista de América con frases que encendieron los ánimos en México al ser catalogadas como una apología colonialista.

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Sin embargo, Saúl Hernández redujo estas expresiones a ideas “pende...” que ofenderían al propio Hernán Cortés.

Saúl Hernández no fue indiferente a la controversia en torno a la visita de Isabel Díaz Ayuso a México. (Caifanes, Instagram)

Saúl Hernández: “Ante sus estupideces, nuestra indiferencia”

El fin de semana, Caifanes se presentó en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos de la capital. Hernández, cuyas letras enigmáticas abordan temas sociales y políticos, hizo a un lado las metáforas para hablar fuerte y claro.

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La “raza”, como llama a su público, rechifló y profirió mentadas de madre cuando Hernández repudió ”las declaraciones extrañas, pende... y muy ignorantes con las que hasta el mismo Hernán Cortés se va a sentir ofendido” hechas por Ayuso.

Luego, envió un mensaje colectivo: “Le vamos a decir, señora Isabel, que México está trabajando para dejar de ser lo que somos y regresar a lo que fuimos; señora Isabel, ante sus estupideces, nuestra indiferencia”.

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La postura crítica de Saúl Hernández resonó en España, donde la prensa local recogió los dardos lanzados contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, una figura controversial que no deja espacio a medias tintas.

En un evento en Ciudad de México, Ayuso defendió la Conquista de América con frases que encendieron los ánimos al ser catalogadas como una apología colonialista. POLITICA COMUNIDAD DE MADRID

¿Quién es Isabel Díaz Ayuso?

Isabel Díaz Ayuso es una política española que actualmente se desempeña como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ocupa este cargo desde 2019, bajo las siglas del Partido Popular (PP), la principal fuerza política de centroderecha en España.

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Es una de las figuras más influyentes, mediáticas y polarizantes de la política española contemporánea.

¿Por qué es una figura tan controvertida?

Su notoriedad y capacidad para dividir opiniones se deben a un estilo político divisionista y a una serie de posturas firmes que generan tanto ferviente apoyo como un profundo rechazo:

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1. Gestión de la pandemia de COVID-19

Ayuso saltó a la fama internacional por oponerse abiertamente a los confinamientos estrictos del gobierno central español:

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“Libertad”: Convirtió esta palabra en su lema, manteniendo abiertos comercios, bares y teatros. Esto le ganó el apoyo del sector empresarial y de la hostelería.

Geriátricos: Fue duramente criticada y llevada a los tribunales por la gestión de las residencias de ancianos en Madrid, donde miles de personas fallecieron tras aprobarse protocolos que limitaban su traslado a hospitales públicos.

Isabel Díaz Ayuso es una de las figuras más influyentes, mediáticas y polarizantes de la política española contemporánea. Diego Radamés - Europa Press

2. Choque frontal con la izquierda y “Ayusismo”

Ha construido su identidad política en torno al anticomunismo y al rechazo absoluto al Gobierno de Pedro Sánchez (del partido socialista PSOE) y a sus socios de izquierda.

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3. Escándalos y entorno familiar

La oposición política la ha señalado constantemente por presuntos casos de corrupción que involucran a su círculo más cercano:

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Su hermano: Fue investigado por cobrar una comisión de casi 300,000 euros por la compra de mascarillas con fondos públicos durante la pandemia. Aunque el caso penal fue archivado en España y Europa, el coste político y ético sigue siendo un arma de crítica.

Su pareja: Su novio actual se ha visto envuelto en un grave fraude fiscal confeso a la Hacienda pública, lo que ha llevado a la oposición a exigir la dimisión de Ayuso por vivir en un piso presuntamente pagado con dinero defraudado.

4. Discurso revisionista y relaciones internacionales

Ayuso trasciende con frecuencia las competencias de una presidenta regional para opinar sobre temas nacionales e internacionales:

Defiende sin complejos el legado imperial de España en América, lo que tensiona de forma recurrente las relaciones con países latinoamericanos, especialmente con México.