Autoridades de la CDMX dan recomendaciones para cuidar a las mascotas en la temporada de calor

El golpe de calor en mascotas puede manifestarse con jadeo excesivo, encías amoratadas y vómito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió este 17 de mayo una serie de recomendaciones ante la ola de calor que afecta a la capital, pidiendo a la población mantener hidratados y protegidos a sus animales de compañía. El mensaje, difundido en un video y tuit oficiales, detalló precauciones específicas para prevenir golpe de calor y lesiones durante paseos o exposiciones prolongadas al sol.

Para reducir riesgos, la Brigada de Vigilancia Animal indicó que en la temporada de calor es mejor sacar a pasear a los perros antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas, evitando el asfalto caliente, que puede causar quemaduras en las patas. Recomendó además colocar agua fresca y limpia a la sombra, usando recipientes que no retengan calor y excluyendo los de plástico.

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Los síntomas de golpe de calor en mascotas señalados por la Brigada incluyen jadeo excesivo, encías rojizas o amoratadas y vómito. Ante estos signos, el protocolo sugiere actuar de inmediato llevando al animal a un sitio con sombra, refrescándolo con agua tibia y trasladándolo a atención veterinaria.

Según la SSC de la CDMX, estas medidas buscan mantener a los animales de compañía “frescos, seguros y protegidos” durante la presente temporada de calor.

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Para reportar maltrato o animales en riesgo, la Brigada de Vigilancia Animal pone a disposición el número 55 50 09 12 78.

La ola de calor en México deja 13 muertes y más de 440 afectados

La ola de calor en México 2026 ya dejó 13 muertes confirmadas por golpes de calor, según la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ola de calor que afecta a México durante la temporada 2026 ya provocó 13 muertes por causas relacionadas con temperaturas extremas, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud (Ssa).

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El fenómeno no solo continúa agravando la situación sanitaria en diversas regiones, sino que mantiene a las autoridades federales en alerta ante la posibilidad de que los efectos severos se prolonguen varias semanas más en el territorio nacional, bajo la vigilancia de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

Con corte al 13 de mayo, el más reciente informe de vigilancia epidemiológica, consigna que en total se han registrado 442 casos de daños a la salud asociados al clima extremo. Del total, 264 corresponden a golpes de calor, 148 a deshidratación y 30 a quemaduras, según cifras difundidas por la Ssa.

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Chiapas y Veracruz encabezan muertes por golpe de calor grave

El último informe epidemiológico reporta 442 casos de afectaciones a la salud relacionados con las altas temperaturas en México. (Infobae México)

Entre las entidades más afectadas por afecciones médicas destacaron Tabasco, con 80 casos, seguido de Oaxaca y Jalisco, que tienen 52 casos respectivamente. Otra lista de estados presenta cifras relevantes: Morelos reporta 39 casos; Chiapas, 28; Yucatán, 27; Sonora, 22; y Michoacán, 19 personas afectadas por distintos padecimientos ligados al calor.

Respecto a los decesos, la Secretaría de Salud precisó que todas las muertes estuvieron relacionadas con golpes de calor graves. Los estados con fallecimientos confirmados son Chiapas y Veracruz, con dos decesos en cada entidad. Baja California, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas reportaron un fallecimiento cada uno ligado al fenómeno.

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La dependencia federal recomienda mantenerse hidratado en todo momento, evitar cualquier actividad al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa ligera y adoptar medidas de protección solar.