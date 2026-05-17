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Nancy Antonio suma su séptimo título de la Liga Mx Femenil

La mediocampista es una de las pilares en el esquema de Ángel Villacampa y es una de las jugadoras históricas de la liga

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La mediocampista es una de las pilares en el esquema de Ángel Villacampa y es una de las jugadoras históricas de la liga. (Luis Mote Nava/Infobae México)

La mediocampista Nancy Antonio festejó su séptimo campeonato en la Liga MX Femenil tras la victoria del América Femenil sobre las Rayadas del Monterrey, consolidando su nombre como una de las jugadas más importantes en la historia de la liga.

Unión en el equipo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nancy Antonio reconoce que llegar a siete campeonatos en la Liga MX Femenil representa un hito personal que aún le cuesta asimilar, pero que título logrado refleja el compromiso y la disciplina de todo el plantel, quienes trabajaron unidos para alcanzar el objetivo trazado desde el inicio del torneo:

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“Me siento agradecida porque gracias a ellos hoy puedo disfrutar y festejar un título más. Sumo siete y la verdad es que aún no me lo creo”.

Para Antonio, cada campeonato tiene un valor distinto, pero este séptimo título destaca por el entorno de unión y apoyo al interior del equipo, elementos que considera decisivos para el éxito.

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Trabajo en equipo, clave del campeonato

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Nancy Antonio enfatiza que el campeonato es reflejo del trabajo colectivo y del compromiso mostrado por todas las jugadoras. Expresa que el título es posible porque “cuando decidíamos estar todas para el equipo, estas cosas pasaban, se nos da, creo que ya nos tocaba”.

La futbolista subraya que el logro no es exclusivo de las titulares, sino de todo el grupo, incluido el cuerpo técnico y el personal de apoyo. Remarca que la confianza y la entrega diaria dentro y fuera de la cancha permitieron consolidar una temporada exitosa.

Finalmente, Antonio concluye que la felicidad e ilusión predominan en el grupo tras obtener el campeonato, pero sobre todo existe agradecimiento hacia quienes contribuyeron en cada entrenamiento y partido. El séptimo título de Nancy Antonio es resultado de una suma de esfuerzos y de la convicción colectiva de alcanzar la meta.

Y es que después de dos finales perdidas el año pasado, una ante Pachuca y la otra ante Tigres, es algo que venían trabajando que finalmente rinde sus frutos.

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