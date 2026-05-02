Cae extorsionador en CDMX: operaba en Gustavo A. Madero y exigía pagos para “dejar trabajar”

. El detenido cuenta con antecedentes delictivos y su caso se suma a las acciones del #PactoContraLaExtorsión. Crédito: SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvo este sábado Ramón “N” en la Alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que un ciudadano lo acusara de exigirle una suma de dinero a cambio de dejarlo trabajar sin amenazas.

Las autoridades informaron que el detenido cuenta con antecedentes penales por robo, extorsión agravada y corrupción de menores. Sin embargo, el caso se enmarcó dentro de las acciones impulsadas por el #PactoContraLaExtorsión en la capital del país.

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De acuerdo con la Secretaría, la denuncia ciudadana fue fundamental para lograr la captura, por lo que invitó a la población a continuar reportando este tipo de delitos mediante líneas telefónicas habilitadas.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a este delito. Invito a la ciudadanía a seguir denunciando a través del 089 o de la línea directa 55 5036 3301. Con su apoyo generamos más investigaciones, más detenciones y menos impunidad”, manifestó Pablo Vázquez Camacho, titular de la dependencia.

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. El detenido cuenta con antecedentes delictivos y su caso se suma a las acciones del #PactoContraLaExtorsión. Crédito: SSC-CDMX

El operativo responde a la instrucción directa de la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, quien mantiene como prioridad el combate a la extorsión. El objetivo institucional es reducir la impunidad y proteger a quienes laboran en la ciudad.

Hasta el momento, las investigaciones siguen abiertas para determinar si existen más víctimas relacionadas con el mismo individuo. Con ello, la policía capitalina reforzó los despliegues en puntos identificados como focos de extorsión.

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Extorsión en México aumenta 61.2 por ciento

En la última década, la extorsión en México ha crecido alrededor de 61.2 por ciento, según cifras oficiales. Mientras otros delitos de alto impacto han disminuido, la extorsión mantiene una tendencia al alza y afecta a ciudadanos y comercios por igual.

El cuadernillo “Extorsión en México”, presentado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México reveló que entre el 96 y el 97 por ciento de los casos no se denuncian, lo que dificulta dimensionar el problema y diseñar respuestas efectivas.

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Según el documento, entre 2015 y 2025 las carpetas de investigación por esta incidencia en el fuero común pasaron de cinco mil 803 a nueve mil 357 a nivel nacional, lo que representa un aumento acumulado de 61.2 por ciento. Tan solo en 2025, el incremento interanual fue de 4.5 por ciento, con una tasa de ocho casos por cada 100 mil habitantes.

Las formas más frecuentes incluyen llamadas telefónicas y cobro de piso a negocios, con fuerte impacto económico y psicológico en las víctimas.

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La persecución de la extorsión enfrenta retos institucionales y sociales, como la desconfianza hacia las autoridades y la falta de denuncias. Las nuevas estrategias buscan fortalecer la denuncia anónima y especializar las investigaciones para combatir de manera más efectiva este delito.