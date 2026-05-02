México

Cae extorsionador en CDMX: operaba en Gustavo A. Madero y exigía pagos para “dejar trabajar”

El detenido cuenta con antecedentes penales por robo, extorsión agravada y corrupción de menores

Guardar
. El detenido cuenta con antecedentes delictivos y su caso se suma a las acciones del #PactoContraLaExtorsión. Crédito: SSC-CDMX
. El detenido cuenta con antecedentes delictivos y su caso se suma a las acciones del #PactoContraLaExtorsión. Crédito: SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvo este sábado Ramón “N” en la Alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que un ciudadano lo acusara de exigirle una suma de dinero a cambio de dejarlo trabajar sin amenazas.

Las autoridades informaron que el detenido cuenta con antecedentes penales por robo, extorsión agravada y corrupción de menores. Sin embargo, el caso se enmarcó dentro de las acciones impulsadas por el #PactoContraLaExtorsión en la capital del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Secretaría, la denuncia ciudadana fue fundamental para lograr la captura, por lo que invitó a la población a continuar reportando este tipo de delitos mediante líneas telefónicas habilitadas.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a este delito. Invito a la ciudadanía a seguir denunciando a través del 089 o de la línea directa 55 5036 3301. Con su apoyo generamos más investigaciones, más detenciones y menos impunidad”, manifestó Pablo Vázquez Camacho, titular de la dependencia.

PUBLICIDAD

. El detenido cuenta con antecedentes delictivos y su caso se suma a las acciones del #PactoContraLaExtorsión. Crédito: SSC-CDMX
. El detenido cuenta con antecedentes delictivos y su caso se suma a las acciones del #PactoContraLaExtorsión. Crédito: SSC-CDMX

El operativo responde a la instrucción directa de la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, quien mantiene como prioridad el combate a la extorsión. El objetivo institucional es reducir la impunidad y proteger a quienes laboran en la ciudad.

Hasta el momento, las investigaciones siguen abiertas para determinar si existen más víctimas relacionadas con el mismo individuo. Con ello, la policía capitalina reforzó los despliegues en puntos identificados como focos de extorsión.

Extorsión en México aumenta 61.2 por ciento

En la última década, la extorsión en México ha crecido alrededor de 61.2 por ciento, según cifras oficiales. Mientras otros delitos de alto impacto han disminuido, la extorsión mantiene una tendencia al alza y afecta a ciudadanos y comercios por igual.

El cuadernillo “Extorsión en México”, presentado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México reveló que entre el 96 y el 97 por ciento de los casos no se denuncian, lo que dificulta dimensionar el problema y diseñar respuestas efectivas.

Imagen KZCTUVEQMJAIDA7FZQU3G5XWKY

Según el documento, entre 2015 y 2025 las carpetas de investigación por esta incidencia en el fuero común pasaron de cinco mil 803 a nueve mil 357 a nivel nacional, lo que representa un aumento acumulado de 61.2 por ciento. Tan solo en 2025, el incremento interanual fue de 4.5 por ciento, con una tasa de ocho casos por cada 100 mil habitantes.

Las formas más frecuentes incluyen llamadas telefónicas y cobro de piso a negocios, con fuerte impacto económico y psicológico en las víctimas.

La persecución de la extorsión enfrenta retos institucionales y sociales, como la desconfianza hacia las autoridades y la falta de denuncias. Las nuevas estrategias buscan fortalecer la denuncia anónima y especializar las investigaciones para combatir de manera más efectiva este delito.

Temas Relacionados

extorsiónCDMXSSCGustavo A. Maderomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yeraldine Bonilla Valverde rinde protesta como gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso del Estado aprobó este nombramiento

Yeraldine Bonilla Valverde rinde protesta como gobernadora interina de Sinaloa

La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

El resultado llega tras su participación en París 2024, donde sumó su primera experiencia olímpica

La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Matan a Efraín Blanco, exaspirante de Morena en Omealca, Veracruz

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Matan a Efraín Blanco, exaspirante de Morena en Omealca, Veracruz

“Fingía ser niño bien”: tía de Valentina, la joven asesinada junto a toda su familia en Azcapotzalco, da fuertes revelaciones

Los padres y sus dos hijas, de 17 y 12 años, fueron sepultados este viernes

“Fingía ser niño bien”: tía de Valentina, la joven asesinada junto a toda su familia en Azcapotzalco, da fuertes revelaciones

Vinculan a proceso a enfermero que dejó en coma a su esposa Wendy en Ecatepec, tras apuñalarla y encerrarla

La enfermera Wendy Gabriela sobrevivió tras ser apuñalada 25 veces por su esposo Pedro y quedó en coma, sobrevivió de milagro y ahora alza la voz para que su agresor no pueda hacerle daño a alguna otra mujer

Vinculan a proceso a enfermero que dejó en coma a su esposa Wendy en Ecatepec, tras apuñalarla y encerrarla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

Madres buscadoras hallan restos óseos de mujeres y hombres en fosas clandestinas Nicolás Romero y Zumpango

Asesinan a balazos a Efraín Blanco Villagómez, exaspirante de Morena a la alcaldía de Omealca, Veracruz

Golpe al bolsillo: EEUU va por los bienes y fortunas de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

ENTRETENIMIENTO

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

DEPORTES

La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”

Benavidez vs Zurdo Ramírez: esta es la cifra millonaria que se llevarán los peleadores mexicanos

Padre de Chicharito Hernández rompe el silencio y deja más dudas sobre el posible retiro del exdelantero de Chivas

Así llega Corea del Sur al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Guadalajara y Monterrey