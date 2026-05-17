MasterChef 24/7 hoy 17 de mayo: sigue en vivo el estreno del reality de cocina

Julio Vázquez , con más de 3,6 millones de seguidores en TikTok y cerca de 700 mil en Instagram, ha construido su reputación como influencer mexicano especializado en cocina y mixología.

Este creador de contenido nacido en Nuevo León se impuso entre un grupo de 13 influencers, consolidando su entrada gracias al respaldo de sus seguidores en redes sociales.

El triunfo de Julio Vázquez en la dinámica previa le otorgó el primer lugar asegurado dentro de MasterChef 24/7 .

El concurso gastronómico inaugura su temporada este 17 de mayo a las 20:00 en Azteca UNO

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