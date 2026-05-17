México

MasterChef 24/7 hoy 17 de mayo: sigue en vivo el estreno del reality de cocina

Faltan pocas horas para que comience oficialmente, Julio Vázquez es el primer chef confirmado

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21:56 hsHoy

¿Cuándo se estrena MasterChef 24/7?

El concurso gastronómico inaugura su temporada este 17 de mayo a las 20:00 en Azteca UNO

Seis personas, tres mujeres y tres hombres, con mandiles negros de chef, sentados frente a un gran logo dorado de MasterChef sobre una pared de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
21:56 hsHoy

Julio Vázquez, primer confirmado

El triunfo de Julio Vázquez en la dinámica previa le otorgó el primer lugar asegurado dentro de MasterChef 24/7.

Este creador de contenido nacido en Nuevo León se impuso entre un grupo de 13 influencers, consolidando su entrada gracias al respaldo de sus seguidores en redes sociales.

Julio Vázquez, con más de 3,6 millones de seguidores en TikTok y cerca de 700 mil en Instagram, ha construido su reputación como influencer mexicano especializado en cocina y mixología.

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