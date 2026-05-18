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Cuáles son las propiedades antienvejecimiento del café

Una bebida diaria podría proteger tus células y cuidar la piel mientras brinda energía para todo el día

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las sustancias presentes en una taza ayudan a proteger los tejidos y pueden fortalecer el colágeno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café no solo es una de las bebidas más consumidas en el mundo, también destaca por su alto contenido de antioxidantes.

Estos compuestos juegan un papel clave en la protección celular y en la prevención del envejecimiento prematuro.

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Incorporar café a la rutina diaria, en cantidades moderadas, puede aportar beneficios que van más allá de la energía y el sabor, convirtiéndolo en un aliado natural para el bienestar y la salud a largo plazo.

Primer plano de un chai latte en taza beige sobre madera. Espolvoreado con canela y dos ramas, junto a anís estrellado, cardamomo y una cuchara.
El café es una de las principales fuentes de antioxidantes, clave en la protección celular y la prevención del envejecimiento prematuro.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento del café

El café contiene diversos compuestos que se asocian con propiedades antienvejecimiento, de acuerdo con estudios científicos y especialistas en nutrición:

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  1. Antioxidantes El café es una de las principales fuentes de antioxidantes en la dieta diaria. Estos compuestos ayudan a neutralizar los radicales libres, que son moléculas responsables del daño celular y el envejecimiento prematuro.
  2. Polifenoles Los polifenoles presentes en el café, como el ácido clorogénico, contribuyen a proteger las células frente al estrés oxidativo, lo que puede retrasar el deterioro de tejidos y órganos.
  3. Estimulación de la producción de colágeno Algunos estudios sugieren que los antioxidantes del café favorecen la producción y preservación del colágeno, proteína clave para la firmeza y elasticidad de la piel.
  4. Efecto antiinflamatorio El consumo moderado de café puede reducir la inflamación sistémica, que está relacionada con el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades crónicas.
  5. Protección cardiovascular y cognitiva El café se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, lo que favorece un envejecimiento saludable en términos de corazón y cerebro.
  6. Mejora del metabolismo La cafeína y otros compuestos estimulan el metabolismo y pueden ayudar a mantener un peso saludable, factor importante para prevenir enfermedades asociadas al envejecimiento.
Primer plano de una mujer joven con cabello castaño oscuro, piel tersa y luminosa, labios rosados y ojos claros, sosteniendo una mano en su mejilla.
El consumo moderado de café contribuye a reducir la inflamación sistémica, un factor fundamental en la prevención del envejecimiento y enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas taza de café tomar para obtener sus propiedades antienvejecimiento

Diversos estudios señalan que consumir entre 2 y 3 tazas de café al día es suficiente para aprovechar sus propiedades antioxidantes y beneficios antienvejecimiento, sin exceder los límites recomendados para la mayoría de los adultos sanos.

Esta cantidad aporta una buena dosis de polifenoles y otros compuestos bioactivos, ayudando a combatir el daño oxidativo y favoreciendo la protección celular.

Superar las 3 o 4 tazas diarias puede aumentar el riesgo de efectos secundarios por la cafeína, como insomnio, nerviosismo o molestias digestivas.

Elige café filtrado o de grano, sin exceso de azúcar ni cremas artificiales, para maximizar los beneficios.

Las personas sensibles a la cafeína, embarazadas o con condiciones médicas específicas deben consultar a un profesional de la salud antes de incrementar su consumo.

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