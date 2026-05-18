Sobrina de Cynthia Klitbo denuncia que Ludwika Paleta le hacía bullying durante ‘Carrusel’: “La güera de ojos azules”

La actriz asegura fue objeto de maltrato por el elenco infantil

Ludwika Paleta enfrenta acusaciones por presunto bullying durante las grabaciones de la telenovela Carrusel en 1989, después de que la actriz Christel Klitbo relatara que el ambiente entre los niños actores era hostil y que Paleta—entonces ‘María Joaquina’, una de las protagonistas—habría liderado episodios de exclusión y maltrato entre sus compañeros, según reveló Klitbo en entrevista difundida en el podcast de Nacha Rock.

La denuncia revive el debate sobre las dinámicas de poder y trato infantil en los proyectos televisivos de esa época.

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De acuerdo con Klitbo, entonces la más joven del elenco de Carrusel, las situaciones de acoso se manifestaban de múltiples formas, desde exclusiones prolongadas hasta conductas físicas agresivas.

“Me dejaban de hablar por meses, me empujaban, me encerraban en los camerinos, me pegaban, o sea, de todo. Las niñas. Porque era una c*lera Ludwika Paleta”, declaró la actriz al podcast.

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Las acusaciones de Christel Klitbo contra Ludwika Paleta reavivan el debate sobre el bullying infantil en el set de la telenovela Carrusel (IG)

Christel Klitbo afirmó que estos episodios hicieron que el rodaje fuera “un infierno”, generando recuerdos negativos y duraderos que eclipsaron cualquier experiencia positiva.

Christel Klitbo señala diferencia de trato y liderazgo de Ludwika Paleta en el set

Klitbo explicó que la diferencia de edad respecto al resto del elenco y el supuesto trato diferenciado que recibía Ludwika Paleta por parte de la producción habrían contribuido a la dinámica de maltrato.

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“No me acuerdo de que sus papás la consintieran mucho. Me acuerdo que su mamá era un amor, pero sí es verdad que (en producción) había un tema de que Ludwika era: ‘Wow, la güera de ojos azules, polaca’”, sostuvo Klitbo.

La sobrina de Cynthia Klitbo aclaró que su experiencia no es un juicio sobre la persona actual de Paleta. Dijo: “Igual y ya no es mala persona, ya no me llevo con ella, ya no sé. Capaz que ahora es una persona encantadorsísima, pero en ese entonces era... Me llevaba tres o cuatro años, ella era obviamente la líder de todo”.

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"Carrusel" se transmitió en México durante 1989 y 1990 (IG: ludwika_paleta)

Klitbo reconoció que Paleta podría haber cambiado y que su testimonio solo describe lo que vivió durante esas grabaciones.

Algunas reacciones cuestionan las declaraciones de Christel Klitbo

Las afirmaciones de Klitbo generaron respuestas divididas en redes sociales y medios especializados. Mientras que varios usuarios y ex seguidores de la telenovela manifestaron solidaridad, otros pusieron en duda la veracidad de su relato.

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Algunos señalaron que la actriz podría buscar “relevancia”, ya que en años recientes su presencia en la televisión ha sido esporádica.

Ludwika Paleta y su recuerdo de ‘Carrusel’

Hasta hoy Ludwika Paleta no ha hecho ninguna declaración pública sobre las acusaciones hechas por Christel Klitbo. En entrevistas anteriores, Paleta ha expresado que guarda recuerdos positivos de su paso por Carrusel.

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Ludwika Paleta dio vida al personaje de 'María Joaquina', la niña engreída (Archivo)

La actriz, reconocida por su papel de María Joaquina, comentó en su momento que ese proyecto le permitió conocer a personas que atesora hasta la actualidad.

Paleta destacó en una entrevista previa la amistad que formó con Pedro Javier, quien interpretó a Cirilo: “Cuando conoces a alguien desde que eres niño lo ves a los ojos y, por más cambiado que esté, sabes que sigue siendo esa persona”.

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Trayectoria de Christel Klitbo tras su paso por la telenovela infantil

Christel Klitbo, actriz y guionista mexicana-canadiense, inició su carrera a los cinco años en la obra ‘Aladino’. Su salto a la televisión nacional ocurrió con Carrusel, donde interpretó a Valeria.

Posteriormente participó en tres producciones más antes de alejarse temporalmente de la televisión. Ya adulta, Klitbo apareció en títulos como ‘Mujer de nadie’, ‘Señorita pólvora’, ‘La ladrona’, y en la serie internacional ‘Fear The Walking Dead’.

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Christel Klitbo ha aparecido en teleseries internacionales (Foto: Instagram)

También ha trabajado en publicidad y es activa en redes sociales, acumulando más de 31 mil seguidores en Instagram. Desde hace poco más de dos años está casada con el actor Mario Loria.