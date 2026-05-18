México

Lluvias, granizo y temperaturas de hasta 45 grados: así estará el clima este lunes

El SMN alertó por precipitaciones fuertes en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y CDMX, además de calor extremo en más de 10 estados

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Onda de calor y tormentas marcarán el clima en México este lunes.
Onda de calor y tormentas marcarán el clima en México este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este domingo y durante el lunes persistirá la onda de calor en gran parte del país, mientras que varias entidades enfrentarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas que podrían provocar inundaciones, deslaves y caída de árboles.

Onda de calor y tormentas marcarán el clima del lunes en México

México vivirá una jornada de contrastes climáticos este lunes 18 de mayo.

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Mientras una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en varias entidades, canales de baja presión y el ingreso de humedad provocarán lluvias fuertes y muy fuertes en estados del norte, centro y sureste del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más intensas se concentrarán en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde podrían registrarse acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

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Una ola de calor azota a toda la Republica Mexicana
Onda de calor persiste en gran parte del país con temperaturas superiores a 40 grados. Foto: Cuartoscuro

Además, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El organismo también alertó que las lluvias podrían ocasionar:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Encharcamientos e inundaciones urbanas
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Reducción de visibilidad en carreteras
  • Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos

Estados con lluvias fuertes y riesgo de inundacionesLas condiciones más severas se esperan principalmente en el noreste y centro del país.

Estados con lluvias muy fuertes

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí

Entidades con lluvias fuertes y tormentas eléctricas

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Querétaro

En estas regiones se prevén chubascos intensos acompañados de actividad eléctrica y posible granizo, especialmente durante la tarde y noche.

Lluvias intensas provocarán posibles inundaciones y deslaves en varias regiones del país.
Lluvias intensas provocarán posibles inundaciones y deslaves en varias regiones del país.

También habrá intervalos de chubascos en:

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Guanajuato
  • Coahuila

Mientras que Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo registrarán lluvias aisladas.

CDMX y Valle de México: lluvias, granizo y ambiente cálido por la tardePara la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana fresca con presencia de bruma y cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, hacia la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades prevén:

  • Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C
  • Temperatura máxima en CDMX: 27 a 29 °C
  • Rachas de viento de hasta 40 km/h
  • Posibles encharcamientos en zonas urbanas

En Toluca, la temperatura máxima rondará entre los 23 y 25 grados, con ambiente más fresco durante la mañana.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Temperaturas superiores a 40 grados afectarán gran parte del país. Crédito: Cuartoscuro.

Temperaturas extremas: más de 45 grados en varios estados

A pesar de las lluvias, la onda de calor continuará afectando gran parte del territorio nacional.

El SMN pronosticó temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en estados del norte y sureste del país.

Estados más afectados por el calor extremo

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Campeche
  • Yucatán

Además, otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Morelos y Quintana Roo alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

En contraste, durante la madrugada persistirán temperaturas cercanas a los cero grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde incluso podrían presentarse heladas.

Varias personas caminan por una calle soleada en la Ciudad de México, con edificios coloniales, vehículos y un autobús blanco en un día caluroso.
Onda de calor mantiene temperaturas extremas en gran parte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuertes vientos y oleaje elevado afectarán costas y zonas del norte

Otro de los fenómenos relevantes para este lunes será el viento intenso en distintas regiones del país.

El pronóstico indica rachas de hasta 80 kilómetros por hora en:

  • Sonora
  • Chihuahua

También se esperan tolvaneras en el norte del país y rachas de 50 a 70 km/h en:

  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

En zonas costeras, el oleaje alcanzará alturas de hasta cuatro metros en Baja California, mientras que Tamaulipas, Veracruz y la Península de Yucatán tendrán oleaje moderado.

Fuertes vientos afectarán diversas regiones del país este lunes. @SGIRPC_CDMX
Fuertes vientos afectarán diversas regiones del país este lunes. @SGIRPC_CDMX

Autoridades recomiendan extremar precauciones ante lluvias y calor

Ante las condiciones meteorológicas previstas, autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas.

Recomendaciones para este lunes:

  • Evitar cruzar calles inundadas o ríos crecidos
  • Mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol
  • No resguardarse bajo árboles o anuncios durante tormentas
  • Conducir con precaución por posible reducción de visibilidad
  • Tener lista una mochila de emergencia en zonas vulnerables

El SMN señaló que continuará monitoreando la evolución de la onda de calor y de los sistemas que generarán lluvias en el país durante las próximas horas.

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