Lluvias, granizo y temperaturas de hasta 45 grados: así estará el clima este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este domingo y durante el lunes persistirá la onda de calor en gran parte del país, mientras que varias entidades enfrentarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas que podrían provocar inundaciones, deslaves y caída de árboles.
Onda de calor y tormentas marcarán el clima del lunes en México
México vivirá una jornada de contrastes climáticos este lunes 18 de mayo.
PUBLICIDAD
Mientras una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en varias entidades, canales de baja presión y el ingreso de humedad provocarán lluvias fuertes y muy fuertes en estados del norte, centro y sureste del país.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más intensas se concentrarán en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde podrían registrarse acumulados de entre 50 y 75 milímetros.
PUBLICIDAD
Además, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
El organismo también alertó que las lluvias podrían ocasionar:
PUBLICIDAD
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Encharcamientos e inundaciones urbanas
- Deslaves en zonas montañosas
- Reducción de visibilidad en carreteras
- Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos
Estados con lluvias fuertes y riesgo de inundacionesLas condiciones más severas se esperan principalmente en el noreste y centro del país.
Estados con lluvias muy fuertes
PUBLICIDAD
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Entidades con lluvias fuertes y tormentas eléctricas
- Ciudad de México
- Estado de México
- Puebla
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Querétaro
En estas regiones se prevén chubascos intensos acompañados de actividad eléctrica y posible granizo, especialmente durante la tarde y noche.
También habrá intervalos de chubascos en:
PUBLICIDAD
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Guanajuato
- Coahuila
Mientras que Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo registrarán lluvias aisladas.
CDMX y Valle de México: lluvias, granizo y ambiente cálido por la tardePara la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana fresca con presencia de bruma y cielo parcialmente nublado.
PUBLICIDAD
Sin embargo, hacia la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las autoridades prevén:
PUBLICIDAD
- Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C
- Temperatura máxima en CDMX: 27 a 29 °C
- Rachas de viento de hasta 40 km/h
- Posibles encharcamientos en zonas urbanas
En Toluca, la temperatura máxima rondará entre los 23 y 25 grados, con ambiente más fresco durante la mañana.
Temperaturas extremas: más de 45 grados en varios estados
A pesar de las lluvias, la onda de calor continuará afectando gran parte del territorio nacional.
PUBLICIDAD
El SMN pronosticó temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en estados del norte y sureste del país.
Estados más afectados por el calor extremo
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
Además, otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Morelos y Quintana Roo alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.
En contraste, durante la madrugada persistirán temperaturas cercanas a los cero grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde incluso podrían presentarse heladas.
Fuertes vientos y oleaje elevado afectarán costas y zonas del norte
Otro de los fenómenos relevantes para este lunes será el viento intenso en distintas regiones del país.
El pronóstico indica rachas de hasta 80 kilómetros por hora en:
- Sonora
- Chihuahua
También se esperan tolvaneras en el norte del país y rachas de 50 a 70 km/h en:
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
En zonas costeras, el oleaje alcanzará alturas de hasta cuatro metros en Baja California, mientras que Tamaulipas, Veracruz y la Península de Yucatán tendrán oleaje moderado.
Autoridades recomiendan extremar precauciones ante lluvias y calor
Ante las condiciones meteorológicas previstas, autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas.
Recomendaciones para este lunes:
- Evitar cruzar calles inundadas o ríos crecidos
- Mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol
- No resguardarse bajo árboles o anuncios durante tormentas
- Conducir con precaución por posible reducción de visibilidad
- Tener lista una mochila de emergencia en zonas vulnerables
El SMN señaló que continuará monitoreando la evolución de la onda de calor y de los sistemas que generarán lluvias en el país durante las próximas horas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD