México

Los ARMY de México intentan reunir firmas por “Salvemos a Mahahual”

El megaproyecto aún no cuenta con autorización pero no ha sido suspendido

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Jóvenes de espaldas en playa blanca sostienen pancartas y manta 'Salvemos Mahahual', frente a mar turquesa y manglares. Se ve un logo violeta de ARMY de BTS.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de integrantes del fandom ARMY en México han lanzado un llamado urgente para proteger Mahahual en el Caribe mexicano.

Bajo la consigna “Salvemos a Mahahual”, los seguidores del grupo BTS han comenzado a reunir firmas en línea y difundir el mensaje en redes sociales, buscando frenar un megaproyecto turístico que consideran una amenaza para el ecosistema de Quintana Roo.

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(Belem Segura Alvarez/Army's Unidas MX/Captura de pantalla)
(Belem Segura Alvarez/Army's Unidas MX/Captura de pantalla)

Los comentarios de TikTok, Instagram y otras redes sociales se llenaron de comentarios como:

ARMYS

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(Belem Segura Alvarez/Army's Unidas MX/Captura de pantalla)
(Belem Segura Alvarez/Army's Unidas MX/Captura de pantalla)

El movimiento está impulsado por varias fanbases de BTS en México y pide sumar apoyos para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que rechace la construcción de un parque acuático y una terminal portuaria a cargo de Royal Caribbean en Mahahual.

“Si BTS nos enseñó algo, es que ninguna voz es pequeña cuando nace desde el corazón”, expresaron los organizadores, quienes aseguran que la campaña ya circula entre miles de usuarios.

Qué dice Semarnat sobre el megaproyecto en Quintana Roo

De momento, la Semarnat mantiene detenida la autorización y estudia la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Royal Caribbean.

(Belem Segura Alvarez/Army's Unidas MX/Captura de pantalla)
(Belem Segura Alvarez/Army's Unidas MX/Captura de pantalla)

La dependencia, encabezada por Alicia Bárcena, analiza los posibles impactos de “Perfect Day México”, el complejo turístico planeado para Mahahual.

Según las autoridades, el proyecto no ha sido cancelado ni aprobado.

La decisión final sobre la viabilidad ambiental se espera para junio. En paralelo, existen tres amparos ciudadanos interpuestos para frenar la obra, que será construida sobre 90 hectáreas de selva y manglar.

En síntesis, la Semarnat evalúa el documento entregado por la empresa para determinar si la construcción puede llevarse a cabo sin provocar daños irreversibles al ecosistema local.

El futuro de 306 especies animales, incluidas 45 en peligro de extinción, depende de este resolutivo.

En qué consiste el proyecto en Mahahual

  • Royal Caribbean planea invertir USD 1.000 millones en el destino.
  • “Perfect Day México” incluiría:
    • Un parque acuático con más de 30 toboganes, algunos de hasta 63 metros de altura.
    • Ríos artificiales, áreas de playa, restaurantes y bares.
    • Terminal portuaria para cruceros internacionales.
    • Integración de 2.000 viviendas nuevas para absorber el crecimiento poblacional.
    • Generación estimada de 6.000 empleos directos e indirectos.
  • El proyecto se ubica a metros del segundo sistema de arrecifes más grande del mundo.
  • El terreno ya fue adquirido y el proyecto cuenta con respaldo de empresarios y autoridades locales, quienes resaltan los beneficios económicos y el desarrollo inmobiliario.

Qué dice Greenpeace

Greenpeace México ha presentado un estudio de más de cien páginas ante la Semarnat, advirtiendo que los impactos del proyecto serían “permanentes, irreversibles, acumulativos y sinérgicos”.

El informe señala que la construcción afectaría manglares, humedales, dunas costeras y el sistema de aguas subterráneas, además de poner en riesgo especies como jaguares, tortugas marinas y manatíes.

Según la organización ambientalista, la Manifestación de Impacto Ambiental de Royal Caribbean no evalúa adecuadamente problemas fundamentales, como la impermeabilización del suelo poroso o la ausencia de drenaje en la zona.

A esto se suma la preocupación por la saturación de servicios, el aumento de basura y la pérdida de acceso a playas públicas para la comunidad local.

Greenpeace sostiene: “El Caribe mexicano no está en venta. Exigimos a la Semarnat que su decisión sea negar la autorización a estos proyectos que ponen en riesgo manglares, arrecifes y playas públicas”.

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