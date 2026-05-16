México

Profepa va por empresas ilegales de residuos peligrosos, cancela tres en Edomex y Chihuahua e inicia acciones penales

Una de las empresas transportaba Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) con documentación falsa, por lo que autoridades denunciaron ante el Ministerio Público

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Ante el riesgo inminente de desequilibrio ecológico derivado de estas actividades, la Profepa procedió a imponer la clausura total temporal
Ante el riesgo inminente de desequilibrio ecológico derivado de estas actividades, la Profepa procedió a imponer la clausura total temporal (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejerció medidas contra tres empresas que transportaban y manejaban residuos peligrosos y líquidos tóxicos sin las autorizaciones legales correspondientes. Dos de los establecimientos se ubicaban en el Estado de México y el tercero en Chihuahua.

En el Estado de México, la Profepa detectó irregularidades en el manejo de residuos peligrosos en dos establecimientos. Como resultado de las inspecciones, derivados de denuncias ciudadanas que alertaron sobre fuertes olores al rededor, se impusieron medidas de seguridad.

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La empresas involucradas fueron: Servicios Ecológicos en Mantenimiento y Saneamiento en Toluca, a la cual se le impuso una clausura parcial temporal, y el establecimiento Daniel Molina Bernardo en Acolman, el cual fue clausurado totalmente de manera temporal. La tercera fue TEGGEO, S.C., en Chihuahua.

Medidas preventivas en Edomex

En Toluca, la inspección se realizó tras una denuncia ciudadana por olores fuertes y desagradables derivados de la limpieza de drenajes y manejo de residuos en el inmueble ubicado en Santa Ana Tlapaltitlán. El personal de la Profepa detectó que la empresa realizaba actividades de transporte de residuos peligrosos sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que derivó en la clausura parcial de sus instalaciones.

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La crucial labor de manejar desechos peligrosos en un hospital mexicano
Un trabajador de RPBI del Hospital Juárez de maneja residuos hospitalarios. EFE/ José; Pazos (IMAGEN ILUSTRATIVA)

En el caso del establecimiento Daniel Molina Bernardo en Tepexpan, municipio de Acolman, la Profepa realizó una visita para verificar el avance del proyecto “Planta de Reciclaje de Envases Industriales”.

Se constató que la empresa reciclaba envases que contuvieron materiales y residuos peligrosos sin contar con la autorización de impacto ambiental, requisito indispensable para evaluar y prevenir daños al entorno.

Por el riesgo inminente de desequilibrio ecológico, se impuso la clausura total temporal del establecimiento y se colocaron sellos en equipos clave como la prensa, la caseta de pintura y el lavador de tambos.

Profepa solicita revocar autorización y presenta denuncia penal en Chihuahua

En Chihuahua, la Profepa solicitó a la Semarnat la revocación de la autorización para la empresa TEGGEO, S.C., dedicada a la recolección y transporte de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), y presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación por irregularidades detectadas en la documentación y manejo de estos residuos.

Cae conductor con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora
Imagen ilustrativa (Guardia Nacional)

La investigación se originó tras una inspección en Ciudad Juárez, donde se revisaron manifiestos de entrega y recepción de RPBI. Se comprobó que los residuos recolectados por TEGGEO no eran entregados en el centro de acopio señalado en los documentos, ubicado en Durango.

Además, se detectó la falsificación de datos en registros y bitácoras, simulando el cumplimiento de obligaciones ambientales, conducta tipificada como delito en el artículo 420 del Código Penal Federal.

Durante una inspección a TEGGEO, se solicitó la entrega de manifiestos correspondientes a los residuos recolectados y transportados entre 2023 y 2025, información que no fue presentada. A pesar de las órdenes de suspensión, la empresa continuó prestando servicios en Chihuahua, Sonora y Baja California, lo que motivó la solicitud de revocación de su autorización.

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