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Diabetes: los errores en la alimentación que pueden afectar la salud y elevar la glucosa

Expertos advierten que algunos hábitos alimenticios pueden provocar descontrol en los niveles de azúcar en sangre

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Expertos advierten que algunos hábitos alimenticios pueden provocar descontrol en los niveles de azúcar en sangre
Expertos advierten que algunos hábitos alimenticios pueden provocar descontrol en los niveles de azúcar en sangre

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la manera en que el cuerpo procesa la glucosa, principal fuente de energía del organismo. Por ello, la alimentación juega un papel fundamental en el control de esta condición y en la prevención de complicaciones de salud.

Sin embargo, muchas personas con diabetes enfrentan dificultades diarias para mantener hábitos alimenticios adecuados. Desde el conteo de carbohidratos hasta la identificación de azúcares ocultos en productos procesados, el cuidado de la dieta puede convertirse en un desafío constante.

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Especialistas señalan que algunos errores comunes en la alimentación pueden elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre y afectar el bienestar general de los pacientes.

Consumir azúcares ocultos y alimentos ultraprocesados

Uno de los errores más frecuentes es consumir productos industrializados sin revisar las etiquetas nutrimentales. Aunque algunos alimentos aparentan ser saludables, pueden contener altas cantidades de azúcar añadida.

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Bebidas saborizadas, cereales, panes empaquetados, yogures y aderezos suelen incluir ingredientes que aumentan la glucosa de forma rápida. Además, muchos productos etiquetados como “light” o “bajos en grasa” compensan el sabor con azúcares adicionales.

Manos de adulto sobre mesa de madera clara eligiendo entre plato saludable (frutas, verduras, pollo) y otro con comida ultraprocesada. Glucómetro visible.
Las personas con diabetes deben mantener un control cuidadoso de su alimentación para evitar picos de glucosa y reducir el riesgo de complicaciones en la salud

Los especialistas recomiendan priorizar alimentos frescos, frutas enteras, verduras, proteínas magras y cereales integrales para mantener un mejor control glucémico.

No contar carbohidratos correctamente

El conteo de carbohidratos es una herramienta fundamental para muchas personas con diabetes, especialmente para quienes utilizan insulina. Un cálculo incorrecto puede provocar picos de azúcar en sangre o episodios de hipoglucemia.

Alimentos como tortillas, arroz, pan, pasta, papa y frutas contienen carbohidratos que deben consumirse en cantidades equilibradas. El problema surge cuando las porciones no se controlan o se desconoce cuánto aporta cada alimento.

Además, combinar carbohidratos simples con bebidas azucaradas o postres puede generar un impacto aún mayor en la glucosa.

Saltarse comidas o comer en horarios irregulares

Otro hábito que puede afectar a los pacientes es omitir comidas. Algunas personas creen que dejar de comer ayudará a reducir los niveles de azúcar, pero esto puede tener el efecto contrario.

Permanecer muchas horas sin alimento puede alterar el metabolismo y provocar descompensaciones. Cuando finalmente se consume comida, la glucosa puede elevarse de forma repentina.

Mantener horarios regulares y distribuir adecuadamente los alimentos durante el día ayuda a estabilizar los niveles de azúcar y favorece el control de la enfermedad.

Comer fuera de casa también representa un reto

Las reuniones sociales, restaurantes y eventos familiares suelen complicar la alimentación de las personas con diabetes. En muchos casos, las opciones disponibles contienen exceso de carbohidratos, grasas saturadas o azúcares.

A esto se suma la dificultad para conocer la preparación exacta de los alimentos o las cantidades utilizadas en cada platillo.

Por ello, expertos sugieren planificar las comidas con anticipación, moderar las porciones y optar por preparaciones más saludables cuando sea posible.

Un reloj de pulsera clásico y un plato con arroz integral, pollo, brócoli, zanahorias y una manzana verde sobre una mesa de madera clara.
Las personas con diabetes deben mantener un control cuidadoso de su alimentación para evitar picos de glucosa y reducir el riesgo de complicaciones en la salud

El impacto emocional también influye

El control constante de la alimentación puede generar estrés y ansiedad en algunos pacientes. El miedo a elevar la glucosa o cometer errores en la dieta puede afectar la relación con la comida y provocar frustración.

Por ello, médicos y nutriólogos destacan la importancia de recibir educación alimentaria y acompañamiento profesional para desarrollar hábitos sostenibles a largo plazo.

Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física y acudir a revisiones médicas periódicas son medidas clave para controlar la diabetes y reducir el riesgo de complicaciones futuras.

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