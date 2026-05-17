Aseguran droga en autobús de pasajeros en Guanajuato: más de mil dosis de marihuana estaban ocultas en equipaje

El operativo se activó después de que el conductor del autobús realizó un cambio intempestivo de carril, lo que llamó la atención de los agentes. (Crédito: X | @MauroGonzalezMa)

Más de mil dosis de presunta marihuana fueron aseguradas dentro de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la carretera federal 45D, en Guanajuato, luego de una inspección preventiva realizada por autoridades estatales.

El hallazgo ocurrió a la altura de la caseta de Cerro Gordo, donde elementos de la Policía Estatal de Caminos realizaban labores de vigilancia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, el operativo se activó después de que el conductor del autobús realizó un cambio intempestivo de carril, lo que llamó la atención de los agentes.

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Tras detener la unidad para una revisión, los elementos localizaron la droga oculta entre el equipaje de uno de los pasajeros, quien transportaba más de mil dosis de la sustancia.

La persona fue detenida en el lugar y puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal y su posible vínculo con redes de distribución.

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Transporte público, una vía detectada para el traslado de droga en carreteras

La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que este tipo de hallazgos refleja las distintas modalidades utilizadas para el traslado de drogas en el estado, incluyendo el uso de transporte público de pasajeros, lo que también implica riesgos para usuarios que no necesariamente tienen conocimiento de estas actividades.

Tras detener la unidad para una revisión, los elementos localizaron la droga oculta entre el equipaje de uno de los pasajeros. (Crédito: X | @MauroGonzalezMa)

La dependencia estatal informó además que, desde el inicio de la actual administración, en Guanajuato se han asegurado más de 2.3 millones de dosis de droga, con un valor superior a los 277 millones de pesos, lo que ha generado una afectación económica estimada en más de 712 millones de pesos a grupos delictivos.

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Finalmente, las autoridades reiteraron que los operativos en carreteras buscan reforzar la vigilancia, reducir el trasiego de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad de quienes transitan por las vías del estado.