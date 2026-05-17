México

Masacre en Puebla: asesinan a balazos a 10 personas dentro de una vivienda, entre ellos una menor de edad

Las autoridades tienen como principal línea de investigación un posible conflicto familiar

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Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo 17 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio de Tehuitzingo, Puebla, vivió una madrugada violenta al registrarse el asesinato de 10 personas, entre ellas integrantes de una familia, durante la madrugada de este domingo 17 de mayo.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:55 de la madrugada, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la Cuarta Sección de la junta auxiliar de Texcalapa.

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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que tras el reporte fueron localizadas diez personas sin vida, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, quienes fueron atacadas por sujetos armados.

Ante la masacre cometida dentro de la vivienda, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y autoridades de la Fiscalía General del Estado fueron desplegados para establecer un operativo de seguridad, esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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“La SSP expresa solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrenda su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos. Además, reitera a la ciudadanía que continuarán las acciones operativas para preservar el orden y la paz social en la entidad”, detalló en un comunicado.

Fiscalía ya investiga el asesinato de 10 personas: apuntan a posible conflicto familiar

Seguridad Puebla
Foto: SSP Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que ya inició una carpeta de investigación por el asesinato de 10 personas en la comunidad de Texcalapa.

Además, detalló que una mujer fue hallada con heridas de bala y trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, fue en el trayecto cuando falleció.

Peritos se encuentran realizando el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación de las diez personas asesinadas.

Respecto a las primeras versiones que referían se trataba de integrantes de una familia, Idamis Pastos Betancourt, fiscal del estado, informó que cuatro de las víctimas eran trabajadores y el resto sí eran familiares.

Además, detalló que la principal línea de investigación con la que cuentan es que se trató de un conflicto familiar la causa del ataque, por lo que continúan realizando las investigaciones correspondientes.

No hay señal telefónica en la zona donde se registró la masacre

Fiscal de Puebla - Idamis Pastor Betancourt
Fiscal del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt. Foto: Facebook / Idamis Pastor Betancourt

Francisco Sánchez González, titular de la SSP, detalló que la zona donde se registró el ataque armado presenta afectaciones debido a que no existe señal telefónica, lo que pudo haber provocado que el reporte del ataque no se diera de manera oportuna.

*Información en desarrollo...

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