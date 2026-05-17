México

Atacan a balazos a elementos de Protección Federal tras un choque en Tamaulipas: un agente murió y otro resultó herido

Las autoridades se mantienen en la búsqueda de los responsables de la agresión

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Ataque agentes de Protección Federal en Tamaulipas
Foto: Redes sociales

Agentes del Servicio de Protección Federal (SPF) fueron atacados a balazos cuando se encontraban finalizando su servicio en el estado de Tamaulipas, lo que dejó como saldo un elemento herido y otro fallecido.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo 17 de mayo en el municipio de Matamoros luego de que la unidad en la que se trasladaban fue alcanzada por una camioneta.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los agentes se vieron involucrados en un accidente de tránsito en el que dicha camioneta los impactó y posteriormente huyó del lugar.

Ante su intento por escapar, los elementos iniciaron una persecución en la que fueron agredidos a balazos, pero durante el seguimiento, una segunda camioneta con personas armadas arribó al lugar y también realizó detonaciones de arma de fuego contra los oficiales, desatando así un enfrentamiento.

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Un agente murió y otro quedó herido

Las autoridades anunciaron que derivado de la agresión un oficial presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica especializada.

Ataque oficiales de Protección Federal Tamaulipas
Foto: Redes sociales

Derivado del enfrentamiento, otro integrante del Servicio de Protección Federal falleció en el sitio, por lo que se dio parte de la autoridad ministerial para la realización de las diligencias e investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que de manera previa la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que las autoridades atendieron un reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Manuel Cavazos Lerma, de la colonia La Encantada, donde identificaron a una persona muerta y dos heridas.

Ante los hechos, se procedió con el acordonamiento del lugar para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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Agentes de la SSPC patrullando en las calles. Crédito: Especial

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lamentó el fallecimiento del agente del Servicio de Protección Federal y reconoció su compromiso con la seguridad de la población.

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del integrante del Servicio de Protección Federal que perdió la vida en cumplimiento del deber, y reconoce su compromiso y servicio en favor de la seguridad de la población. El SPF proporciona apoyo, orientación y acompañamiento institucional a los familiares del compañero que perdió la vida“, detalló en un comunicado.

Sobre los responsables de la agresión, las autoridades detallaron que se mantiene un operativo de búsqueda en el que participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Estatal y la Fiscalía del Estado para dar con ellos.

Emboscan a elementos de la Guardia Estatal en Reynosa: dos oficiales fallecieron

Villarreal indicó que, tras una revisión conjunta con instancias de seguridad, se determinó que las vías de comunicación se mantienen bajo vigilancia y con presencia de elementos de las corporaciones estatales y federales.
Imagen ilustrativa. (Gobierno de Tamaulipas)

Otro hecho violento se registró el pasado 5 de mayo, cuando dos elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas fallecieron y uno más resultó herido tras ser emboscados por sujetos armados en el fraccionamiento Valle Soleado en Reynosa.

Los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y seguridad cuando fueron interceptados y agredidos a balazos, lo que provocó un despliegue de fuerzas federales y estatales, aunque no se reportaron personas detenidas.

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