México

Megaconcierto de rock gratis en el Monumento a la Revolución: fecha, hora y quién tocará

Un recorrido lleno de talleres, espectáculos y arte ofrece alternativas para quienes disfrutan aprender y sorprenderse

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Escenario con batería, dos guitarras eléctricas, bajo y amplificadores frente al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, con vista urbana y cielo azul.
La agrupación, fundada y activa en la capital mexicana, se ha posicionado por su capacidad de conectar con públicos diversos a través de la reinterpretación de clásicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Monumento a la Revolución será escenario de un megaconcierto gratuito de rock. La agrupación Golden Times, originaria de la Ciudad de México, encabezará el evento con un repertorio compuesto por éxitos internacionales y nacionales de las décadas de los ochenta y noventa.

Golden Times es reconocida por su interpretación de canciones populares tanto en inglés como en español, con versiones de artistas como U2, Michael Jackson, Blondie, Queen, Depeche Mode, Bee Gees, Daft Punk y The Police.

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Además, la banda retoma piezas de rock latino y mexicano, incluyendo temas de Maná, Fobia, Héroes del Silencio, Café Tacuba, Enanitos Verdes, La Ley, Caifanes, Hombres G y Soda Stereo.

El repertorio se amplía con música de grupos contemporáneos como Zoé, Los Bunkers, Enjambre y Babasónicos.

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La agrupación, fundada y activa en la capital mexicana, se ha posicionado por su capacidad de conectar con públicos diversos a través de la reinterpretación de clásicos.

Sus presentaciones suelen atraer tanto a quienes vivieron los años ochenta y noventa como a nuevas generaciones interesadas en el rock y pop de esas décadas.

Las actuaciones de Golden Times se caracterizan por una selección de temas que abarcan distintos géneros y estilos, lo que permite una experiencia dinámica para los asistentes al concierto.

¿A qué hora será el concierto de rock en el Monumento a la Revolución?

La cita será el domingo 17 de mayo de 2026, a partir de las 17:00 horas.

El acceso es libre y la actividad forma parte de la programación especial por el Día Internacional de los Museos que incluye más actividades y presentaciones especiales.

Feria de los Museos 2026 en el Monumento a la Revolución

Cartel blanco con anuncio de la 4a Feria de los Museos del Centro Histórico CDMX. Muestra fecha, hora, lugar y un dibujo lineal naranja del Monumento a la Revolución
El cartel promocional anuncia la 4a Feria de los Museos del Centro Histórico de la Ciudad de México, que tendrá lugar el 17 de mayo de 2026 en el Monumento a la Revolución con entrada libre, conmemorando el Día Internacional de los Museos. (Gobierno CDMX/FB)

Ese mismo domingo 17 de mayo de 2026, se llevará a cabo la cuarta edición de la Feria de los Museos del Centro Histórico en el Monumento a la Revolución, con un horario de 11:00 a 17:00 horas y entrada gratuita para todo público.

El evento se realiza en el marco del Día Internacional de los Museos y reúne a más de 50 museos públicos, privados y universitarios del Circuito Alameda-Revolución. El lema de esta edición es “Museos uniendo un mundo dividido”.

La feria tiene como objetivo visibilizar la diversidad patrimonial y la oferta educativa de los recintos participantes.

A lo largo del día, los asistentes podrán disfrutar de más de 50 talleres, actividades interactivas, presentaciones artísticas y espectáculos para públicos de todas las edades.

Entre la programación se encuentran charlas con especialistas, narraciones, monólogos, shows de títeres, cuentacuentos, ensambles musicales y obras de teatro.

La programación también incluye la conferencia “Museos uniendo un mundo dividido”, a cargo de la pedagoga Rosa Lucía Mata Ortiz, y espectáculos dirigidos a familias, como la obra de teatro con títeres “Xochimilco, o de cómo sobrevivieron los ajolotes a la extinción”, el espectáculo Simis con coreografías y música, y la narración “Madre Tierra”.

Para quienes buscan actividades para niños, hay funciones de teatro guiñol, cuentacuentos y talleres educativos.

El evento es de fácil acceso por transporte público, ya que la estación de Metro más cercana es Revolución de la Línea 2. También se puede llegar por Metrobús, con las estaciones Plaza de la República de la línea 1 y Amajac de la línea 7.

Algunos de los museos y espacios culturales que participan en la edición 2026

Museo del Templo Mayor, Museo de Arte Popular, Museo del Estanquillo, Museo Soumaya, Museo Casa Kahlo, Museo de la Mujer, Museo del Tequila y el Mezcal, Museo Nacional de la Revolución, Museo de la Caricatura, Museo Palacio Postal, Museo de Cera de la Ciudad de México, La Casa Jaime Sabines, el Centro Cultural Árbol de la Noche Victoriosa, el Centro Cultural Casa del Tiempo UAM, el Museo del Cacao y Chocolate, El Colegio Nacional, el Foro Valparaíso, el MIDE Museo Interactivo de Economía, el MUMEDI Museo Mexicano de Diseño y Museo Casa de la Cultura Postal.

Ciudad de México en el contexto mundial de museos

Mujer con cabello rojizo, gafas y camisa roja, habla por un micrófono azul. Una botella de agua y una placa de identificación están sobre la mesa, con fondo difuminado
Ana Francis López Bayguen Patiño Secretaria de Cultura de la CDMX (Feria de los Museos Gobierno CDMX/RS)

La CDMX se posiciona como una de las ciudades con mayor número de museos en el mundo.

De acuerdo con rankings internacionales publicados por Tourlane y Architectural Digest, la capital mexicana ocupa el segundo lugar a nivel global en cantidad de museos, superada únicamente por Londres.

El recuento más reciente señala que la ciudad cuenta con cerca de 170 museos y 43 galerías, lo que la sitúa por encima de urbes como París y Nueva York.

En 2026, la Ciudad de México fue designada como Capital Cultural Mundial debido a su amplia infraestructura artística, la diversidad de su oferta y la accesibilidad de sus recintos culturales.

Esta distinción consolida a la capital como uno de los principales destinos para el turismo cultural y para quienes buscan experiencias artísticas y educativas.

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