México

Jorge D’Alessio explota tras rumores de romance luego de su separación con Marichelo

El vocalista de Matute reaccionó con molestia después de que surgieran versiones sobre un supuesto vínculo sentimental durante una reunión entre amigos del medio artístico

Guardar
Google icon
(Foto: Instagram @jorgedalessio)
Jorge D’Alessio desestima rumores de romance con Almendra Ayala tras su separación de Marichelo después de 14 años de matrimonio.

Jorge D’Alessio volvió al centro de la conversación pública luego de que circularan rumores sobre una presunta relación sentimental con Almendra Ayala, tras su separación de Marichelo después de 14 años de matrimonio. La polémica comenzó después de difundirse imágenes del cantante en una convivencia relacionada con el programa Juego de Voces.

El líder de Matute respondió de manera tajante ante las cámaras y negó cualquier vínculo amoroso. Visiblemente molesto, rechazó las especulaciones y cuestionó a quienes alimentaron la versión en redes sociales y espacios de entretenimiento.

PUBLICIDAD

“Hazme el... favor. Yo llegué invitado por José Luis con mi hermano y su novia”, expresó el cantante, dejando claro que acudió acompañado y que la reunión incluía a varios invitados más cercanos al círculo del programa.

El video que detonó la controversia

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)
Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

Las imágenes que comenzaron a circular mostraban a Jorge D’Alessio conviviendo con amigos como Angélica Vale y José Luis Roma durante una celebración por el cierre de Juego de Voces. A partir de ese momento surgieron versiones que lo relacionaban sentimentalmente con Almendra Ayala.

PUBLICIDAD

La situación tomó fuerza debido a la reciente separación del músico, lo que provocó que algunos usuarios interpretaran el encuentro como el inicio de una nueva etapa amorosa. Sin embargo, tanto el cantante como Ayala negaron esa posibilidad.

Almendra Ayala, creadora de contenido y productora enfocada en conciertos y entretenimiento, también ha insistido en que entre ambos únicamente existe una amistad y que la convivencia ocurrió en un contexto completamente social.

“Ocúpense”: la frase con la que frenó las versiones

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
El líder de Matute responde de forma tajante ante los rumores en redes sociales sobre una presunta relación sentimental. - (Instagram/@jorgedalessio)

Durante el encuentro con medios, D’Alessio elevó el tono al responder sobre el tema. “O sea, es absurdo. Ocúpense. Hay cosas que hacer en la vida”, lanzó frente a las cámaras.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron debido a la intensidad de su reacción y al momento personal que atraviesa tras confirmar su divorcio. El cantante dejó ver su incomodidad ante la insistencia sobre su vida privada.

Aunque la polémica continúa generando comentarios, el vocalista fue enfático al asegurar que no existe ninguna relación sentimental y pidió dejar de crear historias sin fundamento alrededor de su situación personal.

El divorcio que mantiene a Jorge D’Alessio bajo los reflectores

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

La separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo sorprendió a seguidores del espectáculo debido a los años de matrimonio que compartieron.

Desde entonces, cualquier aparición pública del músico ha provocado especulaciones.

La reciente reunión relacionada con Juego de Voces terminó convirtiéndose en tema de conversación por las interpretaciones que surgieron alrededor de una simple convivencia entre amigos del medio artístico.

Temas Relacionados

Jorge D’AlessioMarichelomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Síntomas del hantavirus y cómo se diferencia del COVID-19 en México

Según la Secretaría de Salud nacional, México no reporta casos activos de hantavirus hasta mayo de 2026, pese a la preocupación internacional

Síntomas del hantavirus y cómo se diferencia del COVID-19 en México

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

El técnico mexicano tomó las riendas del cuadro cementero en la última fecha del torneo

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

El cantante irlandés sorprendió durante su visita a la capital mexicana tras aparecer en un club nocturno

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

Enrique Inzunza niega contacto con autoridades de Estados Unidos y dice estar en Sinaloa

El senador de Morena desmiente versiones sobre contacto con autoridades de EE.UU. y asegura estar en Sinaloa, donde dice no tener nada que temer

Enrique Inzunza niega contacto con autoridades de Estados Unidos y dice estar en Sinaloa

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

Los laboratorios clandestinos, donde hallaron más de 7 toneladas de sustancias utilizadas para la elaboración de drogas, están relacionados con Audias Flores Silva

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de mayo: alerta SSC por fraudes con carreras deportivas falsas en CDMX

Estos serían los beneficios que obtendrían Los Chapitos en caso de entregarse a la justicia de EEUU

Investigación de exfuncionarios de Sinaloa no ponen en riesgo a gobierno estatal, señala Yeraldine Bonilla

Caen tres adolescentes armados y con droga en Culiacán: llevaban un fusil SCAR, una ametralladora M249S y un rifle tipo AK-47

ENTRETENIMIENTO

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

Así se verá el show y escenario de Harry Styles en Mexico en el Estadio GNP Seguros

¿Quién es Almen Ayala, la mujer vinculada sentimentalmente con Jorge D’Alessio?

DEPORTES

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca

Qué sistema táctico usará México en el Mundial 2026 y cómo funciona explicado paso a paso