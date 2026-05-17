Jorge D’Alessio explota tras rumores de romance luego de su separación con Marichelo

Jorge D’Alessio desestima rumores de romance con Almendra Ayala tras su separación de Marichelo después de 14 años de matrimonio.

Jorge D’Alessio volvió al centro de la conversación pública luego de que circularan rumores sobre una presunta relación sentimental con Almendra Ayala, tras su separación de Marichelo después de 14 años de matrimonio. La polémica comenzó después de difundirse imágenes del cantante en una convivencia relacionada con el programa Juego de Voces.

El líder de Matute respondió de manera tajante ante las cámaras y negó cualquier vínculo amoroso. Visiblemente molesto, rechazó las especulaciones y cuestionó a quienes alimentaron la versión en redes sociales y espacios de entretenimiento.

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“Hazme el... favor. Yo llegué invitado por José Luis con mi hermano y su novia”, expresó el cantante, dejando claro que acudió acompañado y que la reunión incluía a varios invitados más cercanos al círculo del programa.

El video que detonó la controversia

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

Las imágenes que comenzaron a circular mostraban a Jorge D’Alessio conviviendo con amigos como Angélica Vale y José Luis Roma durante una celebración por el cierre de Juego de Voces. A partir de ese momento surgieron versiones que lo relacionaban sentimentalmente con Almendra Ayala.

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La situación tomó fuerza debido a la reciente separación del músico, lo que provocó que algunos usuarios interpretaran el encuentro como el inicio de una nueva etapa amorosa. Sin embargo, tanto el cantante como Ayala negaron esa posibilidad.

Almendra Ayala, creadora de contenido y productora enfocada en conciertos y entretenimiento, también ha insistido en que entre ambos únicamente existe una amistad y que la convivencia ocurrió en un contexto completamente social.

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“Ocúpense”: la frase con la que frenó las versiones

El líder de Matute responde de forma tajante ante los rumores en redes sociales sobre una presunta relación sentimental. - (Instagram/@jorgedalessio)

Durante el encuentro con medios, D’Alessio elevó el tono al responder sobre el tema. “O sea, es absurdo. Ocúpense. Hay cosas que hacer en la vida”, lanzó frente a las cámaras.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron debido a la intensidad de su reacción y al momento personal que atraviesa tras confirmar su divorcio. El cantante dejó ver su incomodidad ante la insistencia sobre su vida privada.

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Aunque la polémica continúa generando comentarios, el vocalista fue enfático al asegurar que no existe ninguna relación sentimental y pidió dejar de crear historias sin fundamento alrededor de su situación personal.

El divorcio que mantiene a Jorge D’Alessio bajo los reflectores

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

La separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo sorprendió a seguidores del espectáculo debido a los años de matrimonio que compartieron.

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Desde entonces, cualquier aparición pública del músico ha provocado especulaciones.

La reciente reunión relacionada con Juego de Voces terminó convirtiéndose en tema de conversación por las interpretaciones que surgieron alrededor de una simple convivencia entre amigos del medio artístico.

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