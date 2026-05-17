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Julián Gil reacciona a imágenes creadas con IA junto a su hijo y Marjorie de Sousa: “Me gustaría mucho que esas fotos sean reales”

El actor reaccionó a las fotografías falsas que circularon en redes y confesó el deseo que todavía mantiene sobre su familia

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(IG: @juliangil)
Las fotos manipuladas con IA generaron confusión entre los seguidores de Julián Gil y Marjorie de Sousa en redes sociales. - (IG: @juliangil)

Julián Gil habló públicamente sobre las imágenes creadas con inteligencia artificial donde aparece junto a su hijo Matías en escenas familiares que nunca ocurrieron. Aunque las fotografías confundieron a muchos usuarios, el actor aclaró que no son reales.

Lejos de molestarse únicamente por la manipulación digital, Julián Gil confesó que las imágenes tocaron una parte sensible de su vida personal. El actor aseguró que todavía espera el momento en el que pueda reencontrarse con su hijo y compartir una fotografía auténtica.

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“Sí me gustaría mucho que en su momento esas fotos sean reales”, expresó frente a medios de comunicación, dejando claro que mantiene la esperanza de reconstruir un momento familiar que lleva años esperando.

Las imágenes falsas desataron confusión en redes

El actor expresó su deseo de reencontrarse con su hijo Matías y tener una fotografía auténtica en el futuro. - (Foto: Instagram)
El actor expresó su deseo de reencontrarse con su hijo Matías y tener una fotografía auténtica en el futuro. - (Foto: Instagram)

Las fotografías hechas con inteligencia artificial mostraban a Julián Gil, Marjorie de Sousa y Matías posando juntos como una familia unida. El contenido rápidamente se viralizó y provocó reacciones entre seguidores de ambos actores.

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Muchas personas creyeron que había ocurrido un acercamiento entre el actor y su hijo. Sin embargo, Julián Gil decidió aclarar la situación para evitar malos entendidos y frenar las especulaciones alrededor del tema.

“Mucha gente se fue con la finta”, comentó el actor, quien aseguró haber recibido cientos de mensajes de felicitación antes de explicar que las imágenes habían sido generadas digitalmente.

Julián Gil imagina un reencuentro familiar

(Foto: Instagram @juliangil)
Julián Gil recibió mensajes de felicitación tras la difusión de las imágenes falsas, lo que motivó su aclaración pública para detener rumores.

Durante la conversación con la prensa, el actor habló sobre cómo imagina ese momento que todavía espera vivir. Incluso mencionó que le gustaría una fotografía donde pudieran convivir todas las personas cercanas a Matías.

“Yo creo que es algo que nos merecemos los tres, los cinco, la familia, todos”, expresó Julián Gil, al describir el escenario que sueña compartir algún día junto a su hijo.

El actor también afirmó que cuando ese encuentro suceda será él mismo quien publique la imagen. “El día que eso pase, el que va a subir la foto voy a ser yo”, dijo con firmeza.

El conflicto familiar sigue marcando la historia

(Instagram: @juliangil // @marjoriedsousa)
Marjorie de Sousa rechazó la circulación de imágenes generadas con inteligencia artificial y pidió denunciar cuentas que difunden contenido falso. - (Instagram: @juliangil // @marjoriedsousa)

El tema continúa siendo delicado debido al historial legal y mediático entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, situación que durante años ha mantenido al actor alejado de Matías.

Por su parte, Marjorie de Sousa rechazó recientemente la difusión de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial y pidió denunciar las cuentas que comparten ese tipo de contenido en redes sociales.

A pesar de todo, Julián Gil dejó claro que no pierde la esperanza. “No sé si va a ser mañana, si va a ser de aquí a diez años, pero va a pasar, es inevitable”, afirmó, convencido de que algún día esa fotografía dejará de ser una creación digital.

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