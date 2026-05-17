Graco Sendel sorprende con un guiño al remake de “Lo que la vida me robó” y revive la sombra de su padre Sergio, el villano de las telenovelas

Graco Sendel se ha convertido en uno de los actores favoritos de las telenovelas.

Graco Sendel sorprendió al revelar que le gustaría formar parte de un posible remake de Lo que la vida me robó, una de las telenovelas más exitosas de los últimos años y producción que también dejó huella en la carrera de su padre, Sergio Sendel.

El actor fue cuestionado sobre el melodrama que le gustaría protagonizar y no dudó en mencionar la historia que conquistó a la audiencia por sus conflictos familiares, traiciones y romances intensos. La respuesta llamó la atención debido al peso que tuvo Sergio Sendel dentro de aquella producción.

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La versión original contó con un elenco encabezado por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán, además de villanos memorables como Pedro Medina, personaje interpretado por Sergio Sendel y considerado uno de los más intensos de la trama.

El legado de una historia que sigue atrapando al público

El elenco original de Lo que la vida me robó incluyó a figuras como Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán. - (Foto: Instagram)

Lo que la vida me robó se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su mezcla de pasión, ambición y drama. La historia seguía la vida de Montserrat Mendoza, una joven obligada a enfrentar las decisiones de su familia mientras luchaba por su verdadero amor.

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Sebastián Rulli dio vida a Alejandro Almonte, mientras Luis Roberto Guzmán interpretó a José Luis Álvarez. La producción también reunió a figuras como Daniela Castro, Grettell Valdez, Osvaldo Benavides y Sergio Sendel.

La telenovela fue una adaptación de Amor Real, melodrama protagonizado años atrás por Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas, otro título que dejó una marca importante dentro de las producciones románticas mexicanas.

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Sergio Sendel dejó una huella imposible de ignorar

El comentario de Graco Sendel sobre un posible remake desató comparaciones con la actuación legendaria de su padre, Sergio Sendel. - @Sergio Sendel

Uno de los personajes más recordados de Lo que la vida me robó fue Pedro Medina, el antagonista interpretado por Sergio Sendel. Su actuación destacó por la intensidad y el carácter oscuro que imprimió al villano.

La sola posibilidad de que Graco Sendel participe en una nueva versión despertó comparaciones inevitables con el trabajo de su padre, quien durante años ha sido identificado como uno de los villanos más fuertes de la televisión mexicana.

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Aunque el actor no confirmó ningún proyecto relacionado con la historia, su comentario bastó para encender la conversación entre seguidores del melodrama y fanáticos de la familia Sendel.

Graco Sendel busca abrirse camino en la televisión

La participación reciente de Graco Sendel en Domenica Montero refuerza su presencia en la industria televisiva y despierta nuevas expectativas. - (RS / Televisa)

En los últimos años, Graco Sendel ha comenzado a construir su propio espacio dentro de la actuación. Uno de sus trabajos más recientes fue en Doménica Montero, donde interpretó a Pedro junto a Marcus Ornellas y Brandon Peniche.

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La participación del actor en esa producción fortaleció su presencia dentro de la televisión y le permitió compartir escena con figuras consolidadas del medio artístico.

Ahora, su interés por una historia tan emblemática vuelve a colocarlo bajo los reflectores y alimenta la expectativa sobre cuál podría ser el siguiente paso en su carrera.

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