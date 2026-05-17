México

Convocan a manifestación para exigir se detenga megaproyecto en Mahahual

Sélvame convoca a una marcha pacífica en Ciudad de México el 21 de mayo para defender la zona de la construcción del parque acuático

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Ilustración de una persona con pancarta que dice "Nos vemos en la Semanart para defender Mahahual" frente a un parque acuático deteriorado con un jaguar gigante.
Una persona sostiene una pancarta que convoca a defender Mahahual en la Semanart, frente a la imponente estructura de un parque acuático abandonado y deteriorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización ambientalista Sélvame convocó a la ciudadanía a participar en una marcha pacífica en defensa de Mahahual, Quintana Roo, debido a la construcción del parque acuático “Perfect Day México” por parte de la empresa Royal Caribbean.

La movilización tendrá lugar el próximo jueves 21 de mayo a las 9:00 horas frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ubicadas en la Ciudad de México. Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar pancartas bajo la consigna: “Mahahual no se vende”.

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El proyecto, cuya inauguración está programada para 2027, enfrenta severos señalamientos por parte de expertos y colectivos defensores del medio ambiente debido a sus destructivas consecuencias ecológicas. De acuerdo con informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la obra amenaza directamente los manglares de la zona y el hábitat del manatí, así como de diversas especies de corales protegidos.

Asimismo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advierte que este sistema arrecifal alberga más de 60 especies de coral, más de 500 especies de peces y tortugas marinas en peligro de extinción, las cuales sufrirían un impacto irreversible. Por su parte, especialistas del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) señalaron que esta obra no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia de desarrollo extractivista en Quintana Roo. El OCSA advirtió que la transformación del territorio para el turismo masivo pone en riesgo las formas de vida comunitaria y las economías locales.

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Collage de fotos: Activistas de Greenpeace con monos rojos, pancartas contra privatización de Mahahual y el proyecto 'Perfect Day' de SEMARNAT, y un monstruo rojo con una X.
Una instalación de Greenpeace denuncia la amenaza de privatización en Mahahual y cuestiona el proyecto "Perfect Day" de SEMARNAT, con activistas y pancartas en una visible protesta ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta convocatoria de Selvame se suma a la reciente ola de presión social contra el complejo turístico a nivel nacional. El pasado 12 de mayo, la organización internacional Greenpeace realizó un impactante acto de resistencia civil en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Activistas escalaron la fachada del Palacio de Bellas Artes para desplegar una manta monumental exigiendo a la Semarnat detener la obra.

“En estos momentos nos encontramos en un ícono cultural para exigir la protección urgente de un ícono de la naturaleza”, manifestó Greenpeace a través de sus redes oficiales. Paralelamente, en la explanada del recinto cultural, un grupo de brigadistas sostuvo carteles con la leyenda: “No más proyectos de turismo depredador”, llamando a la conciencia sobre la fragilidad del ecosistema caribeño.

Especialistas de la IBERO advirtieron sobre los reisgos ambientales del proyecto turístico. | Royal Caribbean Press Center
Especialistas de la IBERO advirtieron sobre los reisgos ambientales del proyecto turístico. | Royal Caribbean Press Center

Con la marcha del 21 de mayo, los colectivos buscan unificar los reclamos ciudadanos y presionar a las autoridades federales para que revoquen los permisos ambientales antes de que el daño en Mahahual sea irreversible.

Además, se mantiene abierta la convocatoria para firmar una petición para que Semanart detenga las obras en siguiente enlace: www.change.org/p/rechaza-el-proyecto-perfect-day-m%C3%A9xico-en-mahahual

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