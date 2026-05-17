Diabetes gestacional podría detectarse desde el primer trimestre gracias a prueba de la UNAM

Este collage visualiza el proceso integral de monitoreo y cuidado médico para la diabetes gestacional, enfatizando la salud de la madre y el bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes gestacional podría detectarse hasta tres meses antes de lo que permiten los métodos tradicionales gracias a una innovadora prueba desarrollada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El proyecto busca transformar la atención prenatal y prevenir complicaciones graves tanto para las madres como para sus bebés.

De acuerdo con información de la Gaceta UNAM, esta nueva herramienta fue creada por la startup mexicana Bio-Omix, empresa formada por jóvenes científicos egresados de la UNAM y actualmente incubada en el sistema InnovaUNAM.

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La propuesta consiste en una prueba molecular basada en el análisis de metabolitos presentes en pequeñas gotas de sangre, con el objetivo de identificar alteraciones metabólicas desde el primer trimestre del embarazo, mucho antes de que aparezcan síntomas visibles.

La diabetes gestacional afecta a millones de mujeres en el mundo

La Organización Mundial de la Salud publicó en 2025 sus primeras directrices globales para el manejo de la diabetes durante el embarazo, una condición que afecta a uno de cada seis embarazos en el mundo, es decir, cerca de 21 millones de mujeres al año.

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Esta enfermedad puede provocar complicaciones severas como:

Preeclampsia

Parto prematuro

Cesáreas

Macrosomía fetal

Mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

Además, las infancias nacidas de embarazos con diabetes gestacional tienen mayores probabilidades de padecer obesidad, resistencia a la insulina y alteraciones metabólicas en etapas posteriores de la vida.

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Así funciona la nueva prueba desarrollada por la UNAM

Actualmente, el diagnóstico tradicional de la diabetes gestacional suele realizarse entre las semanas 24 y 28 del embarazo mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa.

Sin embargo, el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Felipe Vadillo Ortega, explicó que cuando la enfermedad se detecta con este método, el daño metabólico ya comenzó.

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“La mujer ya presenta insuficiencia de la función pancreática. Este daño no sucede de un momento a otro”, advirtió el especialista y coinventor de la tecnología.

Ante ello, el equipo de investigación desarrolló una herramienta capaz de identificar biomarcadores tempranos asociados con la enfermedad. La prueba analiza ocho moléculas específicas relacionadas con alteraciones en lípidos y aminoácidos que aparecen antes de la semana 18 de gestación.

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Una prueba poco invasiva y accesible

La doctorante de la Facultad de Medicina, Alma Lilia Hernández Olvera, detalló que el procedimiento es sencillo y poco invasivo.

La muestra se obtiene mediante una pequeña punción en el dedo, similar a una medición de glucosa convencional. Posteriormente, la sangre puede conservarse a temperatura ambiente y enviarse a laboratorios especializados sin necesidad de cadena de frío.

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El análisis se realiza mediante técnicas de espectrometría de masas, herramientas de bioinformática y sistemas de machine learning, capaces de interpretar patrones metabólicos complejos para generar resultados clínicamente útiles.

De acuerdo con los investigadores, esta tecnología podría facilitar el acceso al diagnóstico en comunidades alejadas e incluso permitir el envío de kits de autotoma para realizar la prueba desde casa.

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La prueba busca prevenir enfermedades futuras

El estudiante de posgrado Diego Velázquez Trejo destacó que la detección temprana puede disminuir riesgos a largo plazo tanto para la madre como para el bebé.

Según explicó, cuando la diabetes gestacional no se detecta a tiempo, aumenta la probabilidad de que los hijos desarrollen obesidad o diabetes en etapas posteriores, mientras que las madres tienen más posibilidades de padecer diabetes tipo 2 años después.

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El equipo también resaltó el impacto económico de la enfermedad. Tan sólo en Estados Unidos, las complicaciones relacionadas con diabetes gestacional generan pérdidas cercanas a 1.6 billones de dólares al año.

La innovación mexicana ya recibe reconocimiento internacional

El proyecto desarrollado por Bio-Omix ya recibió el Premio a la Innovación Farmacéutica 2025, otorgado por el Consejo Farmacéutico Mexicano y Fundación UNAM.

Además, sus creadores obtuvieron el Premio de la Juventud en Ciencia e Innovación y fueron invitados a presentar la tecnología en foros internacionales en Japón y próximamente en Silicon Valley, donde buscarán atraer inversión para consolidar el proyecto.

Actualmente, la prueba se encuentra en fase de validación clínica en instituciones como el Instituto Materno Infantil del Estado de México y el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, además de colaborar con el Tecnológico de Monterrey campus Tlalpan.

Especialistas llaman a fortalecer el cuidado prenatal

Finalmente, los investigadores exhortaron a las mujeres embarazadas a acudir regularmente a consultas médicas y mantener un adecuado control prenatal para detectar cualquier complicación a tiempo.

Para Felipe Vadillo Ortega, el incremento de casos de diabetes gestacional en México está relacionado con el aumento del sobrepeso y la obesidad en mujeres en edad reproductiva, por lo que desarrollar herramientas preventivas será fundamental para reducir riesgos futuros.