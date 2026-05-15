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¿Cuánto ganará un maestro en México tras el aumento salarial de la SEP? Así quedarían los sueldos en 2026

El Gobierno federal anunció un incremento salarial para docentes de educación básica; maestros de secundaria podrían superar los 20 mil pesos mensuales

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El Gobierno federal anunció un incremento salarial para docentes de educación básica; maestros de secundaria podrían superar los 20 mil pesos mensuales
El Gobierno federal anunció un incremento salarial para docentes de educación básica; maestros de secundaria podrían superar los 20 mil pesos mensuales

En el marco del Día de las Maestras y los Maestros, el Gobierno de México oficializó un nuevo aumento salarial para el magisterio nacional. El anuncio fue realizado este 15 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, quienes confirmaron que los docentes de educación básica recibirán un incremento salarial del 9 por ciento retroactivo al 1 de enero de 2026.

Además, las autoridades adelantaron que en septiembre se añadirá un ajuste adicional del 1 por ciento, por lo que el aumento total para este año alcanzará el 10 por ciento.

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El anuncio llega en medio de la controversia generada por el adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026, una decisión que desató críticas y debates entre padres de familia y sectores educativos.

Sin embargo, durante la ceremonia oficial, el Gobierno federal destacó que el aumento representa un reconocimiento al trabajo de las maestras y maestros del país.

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Primer plano de manos contando billetes mexicanos de 200 y 500 pesos sobre una mesa de madera clara, con el logo de la SEP y una calculadora encendida a un lado.
La SEP anunció un aumento salarial de hasta 10% para maestras y maestros de educación básica en México; el ajuste comenzará a reflejarse en las próximas quincenas de 2026

¿Cómo se aplicará el aumento salarial a maestros?

De acuerdo con lo informado por la SEP, el incremento del 9 por ciento no se aplicará únicamente al sueldo base. El ajuste estará dividido en tres componentes técnicos para fortalecer el ingreso integral de los docentes:

  • Incremento directo al sueldo base.
  • Mejora en prestaciones laborales.
  • Reconocimiento salarial vinculado al desempeño docente.

Con este esquema, el Gobierno busca evitar que el beneficio económico se diluya frente a la inflación y garantizar un impacto real en la nómina de los trabajadores de la educación.

Mario Delgado aseguró que el aumento fue posible gracias a un “esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas” y reiteró que la administración federal busca mejorar de forma permanente las condiciones laborales del magisterio.

Así quedarían los sueldos de maestros en México tras el aumento

Previo al anuncio, el salario mínimo garantizado por la SEP para una plaza inicial de tiempo completo en educación básica rondaba los 16 mil 778 pesos brutos mensuales.

Aunque la SEP todavía no publica los tabuladores oficiales desglosados por categoría y entidad federativa, estimaciones basadas en datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el comportamiento reciente de la nómina federal permiten calcular cómo quedarían los ingresos promedio tras el ajuste.

La SEP anunció un aumento salarial de hasta 10% para maestras y maestros de educación básica en México; el ajuste comenzará a reflejarse en las próximas quincenas de 2026
La SEP anunció un aumento salarial de hasta 10% para maestras y maestros de educación básica en México; el ajuste comenzará a reflejarse en las próximas quincenas de 2026

Maestros de preescolar

El salario promedio mensual pasaría de aproximadamente 15 mil 495 pesos a más de 16 mil 800 pesos mensuales.

Maestros de primaria

Los docentes de primaria, cuyo ingreso promedio se estimaba en 16 mil 237 pesos, podrían alcanzar cerca de 17 mil 700 pesos mensuales tras el aumento.

Maestros de secundaria

En secundaria, donde históricamente se registran las mejores percepciones dentro de la educación básica, el salario promedio superaría los 20 mil 300 pesos mensuales, partiendo de promedios previos cercanos a 18 mil 690 pesos.

Factores que pueden elevar aún más el salario docente

El ingreso final de los maestros del sistema público depende también de variables establecidas por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Por ejemplo, los docentes con Promoción Horizontal pueden obtener incentivos adicionales equivalentes hasta al 35 por ciento del sueldo base. Asimismo, quienes laboran en la Zona Económica III —considerada de alto costo de vida e integrada por regiones de la frontera norte y algunas alcaldías de la Ciudad de México— reciben sobresueldos que pueden alcanzar el 30%.

Esto significa que algunos maestros con experiencia, estímulos y adscripción en zonas específicas podrían percibir ingresos considerablemente mayores al promedio nacional.

¿Cuándo se reflejará el aumento en la nómina?

Aunque el incremento salarial es retroactivo al 1 de enero de 2026, el depósito no será inmediato debido a los procesos administrativos y presupuestales que deben coordinarse entre la federación y los gobiernos estatales.

Tradicionalmente, la SEP realiza estos ajustes entre finales de mayo y junio, por lo que se espera que en las próximas quincenas los docentes comiencen a recibir tanto el aumento como el pago retroactivo acumulado desde enero.

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