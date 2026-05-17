México

Batido energético de fresas, almendras y nuez: la bebida saludable que llena de energía desde el primer sorbo

Esta mezcla natural combina fruta, semillas y un sabor cremoso perfecto para comenzar el día o recuperar fuerza después de una rutina intensa

Guardar
Google icon
Primer plano de un batido de fresas, almendras y nueces en un vaso, con un sorbete verde. Fresas y frutos secos adornan la superficie y la mesa.
Un refrescante batido de fresas, almendras y nueces, adornado con frutas frescas y frutos secos, ofrece una explosión de sabor y energía saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los batidos naturales se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan una bebida práctica, nutritiva y fácil de preparar. Entre las combinaciones más populares destaca la mezcla de fresas, almendras y nuez por su sabor suave y textura cremosa.

Además de ser refrescante, este batido aporta energía gracias a la combinación de fruta fresca y frutos secos. Su preparación no requiere ingredientes complicados y puede disfrutarse en desayunos, colaciones o después del ejercicio.

PUBLICIDAD

El equilibrio entre el toque dulce de las fresas y el sabor intenso de la nuez crea una bebida ligera, ideal para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.

Ingredientes y preparación

Un batido rojo de fresa en un vaso transparente, adornado con fresas, almendras y nueces, con un cuenco de frutas y frutos secos desenfocado detrás.
Este batido energético de fresas, almendras y nuez es una bebida saludable diseñada para llenar de energía desde el primer sorbo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 taza de fresas lavadas y desinfectadas
  • 10 almendras naturales
  • 5 nueces
  • 1 vaso de leche de almendra o leche descremada
  • 1 cucharada de miel
  • 1/2 taza de hielo
  • 1 cucharada de avena

Preparación

  1. Coloca las fresas, las almendras y las nueces en la licuadora.
  2. Agrega la leche, la miel y la avena.
  3. Incorpora el hielo para lograr una textura más fresca.
  4. Licúa durante un minuto hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
  5. Sirve inmediatamente y decora con trozos de fresa o nuez picada si lo deseas.

Este batido puede disfrutarse recién hecho para aprovechar mejor su sabor y consistencia.

PUBLICIDAD

Una bebida perfecta para arrancar el día

Un batido rosado de fresas, almendras y nuez en un vaso de vidrio, decorado con fresas frescas, almendras laminadas y nueces sobre una mesa de madera.
Un vaso de batido de fresas, almendras y nuez, decorado con fresas frescas y frutos secos, es la bebida saludable perfecta para empezar el día con energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fresas aportan frescura y un sabor dulce natural que combina muy bien con la textura cremosa de las almendras y las nueces. El resultado es una bebida ligera, pero al mismo tiempo saciante.

Muchas personas optan por este tipo de preparaciones como alternativa a desayunos pesados o bebidas industrializadas con altos niveles de azúcar. Además, puede adaptarse fácilmente según los gustos personales.

Algunos agregan plátano para una consistencia más espesa o semillas adicionales para incrementar el aporte energético. Aun así, la receta original mantiene un equilibrio ideal entre sabor y practicidad.

El batido casero que conquista por su sabor y frescura

Un vaso de batido de fresa y frutos secos sobre una mesa de madera, con fresas frescas, almendras y nueces a su alrededor, y un cartel de 'Energy Boost'.
Un refrescante batido de fresas con almendras y nueces, decorado con una fresa fresca, ofrece una bebida saludable que aporta energía desde el primer sorbo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores atractivos de esta bebida es que puede prepararse en pocos minutos y sin necesidad de técnicas complicadas. Basta con tener los ingredientes listos y una licuadora para obtener un resultado cremoso.

También es una opción útil para días calurosos, ya que el hielo y la fruta fría aportan una sensación refrescante que ayuda a revitalizar el cuerpo rápidamente.

Servido en un vaso alto y acompañado con fruta fresca, este batido de fresas, almendras y nuez se convierte en una opción deliciosa para quienes buscan energía natural con un toque saludable y casero.

Temas Relacionados

Batido energéticoFresasAlmendraNuezmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América vs Rayadas EN VIVO: Irene Guerrero anota para las Águilas y se empata el marcador global

Las Águilas recibirán al cuadro regiomontano en el Estadio Ciudad de los Deportes

América vs Rayadas EN VIVO: Irene Guerrero anota para las Águilas y se empata el marcador global

Convocan a manifestación para exigir se detenga megaproyecto en Mahual

Sélvame convoca a una marcha pacífica en Ciudad de México el 21 de mayo para defender la zona de la construcción del parque acuático

Convocan a manifestación para exigir se detenga megaproyecto en Mahual

Diputado de Morena niega ser dueño del yate “Squalo” tras incendio en la Riviera Veracruzana

Zenyazen Escobar aseguró que sólo participó en el rescate de cuatro mujeres luego del siniestro ocurrido frente a Boca del Río

Diputado de Morena niega ser dueño del yate “Squalo” tras incendio en la Riviera Veracruzana

Carlota de fresa cremosa: el postre frío que conquista en minutos y sin usar horno

Esta delicia dulce combina capas suaves, fruta fresca y una textura irresistible perfecta para días calurosos o reuniones familiares

Carlota de fresa cremosa: el postre frío que conquista en minutos y sin usar horno

Diabetes gestacional podría detectarse desde el primer trimestre gracias a prueba de la UNAM

Esta condición afecta a uno de cada seis embarazos en el mundo, cerca de 21 millones de mujeres al año. La nueva herramienta, creada por la startup mexicana Bio-Omix, podría cambiar esta cifra

Diabetes gestacional podría detectarse desde el primer trimestre gracias a prueba de la UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con un helicóptero: así fue el operativo de la Marina para desmantelar un narcolaboratorio vinculado a “El Jardinero” en Jalisco

Con un helicóptero: así fue el operativo de la Marina para desmantelar un narcolaboratorio vinculado a “El Jardinero” en Jalisco

Atacan a balazos a elementos de Protección Federal tras un choque en Tamaulipas: un agente murió y otro resultó herido

Aseguran droga en autobús de pasajeros en Guanajuato: más de mil dosis de marihuana estaban ocultas en equipaje

Masacre en Puebla: asesinan a balazos a 10 personas dentro de una vivienda, entre ellos una menor de edad

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

ENTRETENIMIENTO

Julián Gil reacciona a imágenes creadas con IA junto a su hijo y Marjorie de Sousa: “Me gustaría mucho que esas fotos sean reales”

Julián Gil reacciona a imágenes creadas con IA junto a su hijo y Marjorie de Sousa: “Me gustaría mucho que esas fotos sean reales”

Graco Sendel sorprende con un guiño al remake de “Lo que la vida me robó” y revive la sombra de su padre Sergio, el villano de las telenovelas

Martha Figueroa asegura que Luis Miguel está bien y califica los rumores como “fake”

Jorge D’Alessio explota tras rumores de romance luego de su separación con Marichelo

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

DEPORTES

América vs Rayadas EN VIVO: Irene Guerrero anota para las Águilas y se empata el marcador global

América vs Rayadas EN VIVO: Irene Guerrero anota para las Águilas y se empata el marcador global

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca