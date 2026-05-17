Martha Figueroa asegura que Luis Miguel está bien y califica los rumores como “fake”

Martha Figueroa desmiente hospitalización de emergencia de Luis Miguel por supuesto problema cardíaco en Nueva York. - RS Fotos

La salud de Luis Miguel volvió a convertirse en tema de conversación luego de que circularan versiones sobre una supuesta hospitalización de emergencia en Nueva York por un presunto problema cardíaco. Los rumores crecieron rápidamente en redes sociales y provocaron preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, Martha Figueroa salió a desmentir la información y aseguró que el llamado “Sol de México” se encuentra bien. La periodista explicó que contactó directamente al entorno más cercano del cantante para confirmar lo ocurrido.

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“Justo acabo de hablar con su mano derecha o la izquierda, no sé cuál es, y me dice que es fake”, declaró frente a medios de comunicación, descartando que Luis Miguel esté enfermo o internado.

La versión que encendió las alarmas

Rumores sobre la salud de Luis Miguel generaron alarma entre los fans tras publicaciones en redes sociales.

Las especulaciones comenzaron hace unos días, cuando distintas publicaciones afirmaron que el cantante había sido llevado de emergencia a un hospital en Nueva York por problemas cardíacos y que incluso seguía bajo observación médica.

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La información tomó fuerza debido al hermetismo que históricamente rodea la vida privada de Luis Miguel. Durante años, el cantante ha evitado responder públicamente a rumores relacionados con su salud o situación personal.

A pesar de ello, personas cercanas al artista rechazaron las versiones y aseguraron que todo se trató de noticias falsas difundidas mientras el intérprete permanece alejado de los reflectores.

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“No hay de qué preocuparse”, asegura Martha Figueroa

El círculo cercano de Luis Miguel asegura que el cantante no enfrenta problemas cardíacos ni está bajo observación médica. - (YouTube: El 5)

La periodista fue contundente al hablar del tema y sostuvo que tuvo comunicación reciente con alguien del círculo cercano del cantante.

Martha Figueroa incluso señaló que habló apenas una hora antes con uno de los colaboradores de Luis Miguel. “Yo creo que le creo, ¿no? Yo creo que está todo bien”, comentó durante el encuentro con la prensa.

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Aunque reconoció que no preguntó dónde se encontraba exactamente el intérprete, insistió en que la información difundida carece de sustento y pidió no generar alarma innecesaria alrededor del artista.

El misterio que siempre rodea a Luis Miguel

Martha Figueroa afirma haber confirmado directamente con un colaborador de Luis Miguel que su estado es bueno. - (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La conductora también recordó que Luis Miguel rara vez desmiente rumores sobre su vida personal. Según explicó, esa postura ha sido parte de la imagen pública que ha mantenido desde el inicio de su carrera.

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“Luis Miguel desde que empezó la carrera nunca ha desmentido nada”, expresó Martha Figueroa, al considerar que el cantante prefiere mantenerse al margen mientras las especulaciones continúan creciendo.

Aunque el intérprete ha enfrentado problemas de salud en el pasado, como tinnitus y rinofaringitis, actualmente no existe información confirmada que indique una hospitalización o una emergencia médica relacionada con su estado físico.

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