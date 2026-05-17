Diputado de Morena niega ser dueño del yate “Squalo” tras incendio en la Riviera Veracruzana

El legislador afirmó que se encontraba en el lugar cuando ocurrió la explosión, por lo que se acercó a ayudar a las cuatro mujeres afectadas.

El diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, negó ser propietario del yate “Squalo”, embarcación que se incendió y terminó hundida la tarde del sábado en aguas de la Riviera Veracruzana, entre los municipios de Boca del Río y Alvarado.

El legislador respondió luego de que en redes sociales y diversas publicaciones comenzó a circular la versión de que la embarcación le pertenecía, debido a que fue captado en el lugar del accidente acompañando a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, Escobar García afirmó que su única participación en el hecho consistió en auxiliar a las personas lesionadas tras escuchar una explosión mientras se encontraba en la zona a bordo de una moto acuática junto a su hija.

El legislador morenista aseguró que él se encontraba en el lugar cuando ocurrió la explosión. (Imagen ilustrativa generada con IA)

“Las autoridades marítimas cuentan con los registros correspondientes para identificar al dueño de la embarcación”, señaló el diputado, quien acusó desinformación de los medios de comunicación en torno al caso y pidió que se esclarezca tanto la propiedad del yate como las condiciones en las que fue rentado.

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Cuatro mujeres se lanzaron al mar tras incendio del yate

De acuerdo con los primeros reportes, el yate sufrió una aparente falla en el sistema eléctrico mientras navegaba en la zona de El Estero, lo que provocó el incendio que terminó consumiendo completamente la embarcación.

En el yate viajaban cuatro mujeres originarias de Xalapa y el capitán identificado como Pedro R. Al percatarse de las llamas, las ocupantes se lanzaron al mar para ponerse a salvo y fueron auxiliadas inicialmente por tripulantes de otras embarcaciones cercanas y personal del agrupamiento marítimo de la Secretaría de Seguridad Pública.

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Las mujeres rescatadas fueron identificadas como Vianey T. J., de 29 años; Claudia A., de 30; Cinthia G. H., también de 30 años; y Atzin R., de 31 años de edad.

Según los reportes preliminares, dos de ellas sufrieron fracturas durante la emergencia, mientras otra presentó problemas de movilidad derivados del incidente.

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Paramédicos de Bomberos Conurbados y elementos navales brindaron atención prehospitalaria en el embarcadero y club de yates de Boca del Río antes de trasladar a las lesionadas al Hospital General de Alta Especialidad “20 de Noviembre”, donde fueron reportadas fuera de peligro.

Legislador aseguró que pidió apoyo a autoridades estatales

En su mensaje, Zenyazen Escobar aseguró que tras el accidente se comunicó con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para solicitar apoyo médico y de emergencia para las personas heridas.

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También señaló que el subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos Castro, dio seguimiento a la atención hospitalaria de las afectadas.

Hasta el momento, autoridades marítimas y de Protección Civil no han emitido un informe final sobre las causas del incendio ni sobre la propiedad oficial del yate “Squalo”, el cual fue declarado pérdida total tras hundirse parcialmente por el fuego.

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