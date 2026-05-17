Carlota de fresa cremosa: el postre frío que conquista en minutos y sin usar horno

La carlota de fresa es un postre frío y cremoso que conquista por su sabor dulce y preparación sin horno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carlota de fresa se ha convertido en uno de los postres favoritos por su sabor fresco, preparación sencilla y textura cremosa. Además de no requerir horno, puede prepararse en poco tiempo con ingredientes fáciles de conseguir.

Este clásico frío destaca por la combinación entre las galletas, la mezcla dulce y el toque natural de la fruta. Su equilibrio entre cremosidad y frescura la vuelve ideal para celebraciones, comidas familiares o antojos de último momento.

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Otro de sus mayores atractivos es que puede servirse bien refrigerada y decorarse con fresas naturales para darle una presentación más llamativa. Cada capa crea una mezcla suave que suele conquistar desde el primer bocado.

Ingredientes y preparación para una carlota de fresa irresistible

Esta receta de carlota de fresa reúne ingredientes sencillos como fresas, leche condensada, galletas María y queso crema. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 tazas de fresas lavadas y desinfectadas

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

1 paquete de queso crema

1 cucharada de vainilla

2 paquetes de galletas tipo María

1 taza de leche para remojar las galletas

Preparación

Licúa las fresas junto con la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema y la vainilla hasta obtener una mezcla suave y homogénea. En un recipiente rectangular coloca una capa de galletas previamente remojadas en leche. Agrega una capa de la mezcla de fresa sobre las galletas. Repite el procedimiento hasta llenar el molde, terminando con una capa cremosa. Decora con fresas rebanadas al gusto. Refrigera durante al menos cuatro horas antes de servir.

El resultado es un postre fresco, dulce y con una consistencia suave que puede disfrutarse en cualquier temporada del año.

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El secreto para que quede más cremosa y firme

El truco para una carlota de fresa perfecta consiste en refrigerar toda la noche para potenciar su textura cremosa y firme. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los trucos más útiles para mejorar la textura de la carlota consiste en dejarla reposar toda la noche en refrigeración. Esto permite que las galletas absorban mejor la mezcla y adquieran una consistencia más suave.

También es importante no remojar demasiado las galletas para evitar que el postre pierda firmeza. Un paso rápido por la leche será suficiente para mantener el equilibrio entre humedad y estructura.

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Para una presentación más vistosa, algunas personas agregan trozos de fresa entre las capas o decoran con hojas de menta. Ese detalle aporta color y un toque más fresco al servir.

Un clásico frío que nunca pasa de moda

Su proceso sencillo y práctico convierte a la carlota de fresa en un clásico popular entre los postres caseros mexicanos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carlota de fresa mantiene su popularidad gracias a lo práctica que resulta su preparación. No requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales, lo que la vuelve perfecta incluso para quienes tienen poca experiencia en la cocina.

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Además de ser económica, puede adaptarse fácilmente con otros sabores como limón, mango o durazno, aunque la versión de fresa continúa siendo una de las más buscadas por su sabor dulce y ligero.

Servida bien fría, esta receta suele convertirse en la estrella de cualquier mesa por su apariencia, aroma y textura cremosa que invita a repetir una segunda porción.

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