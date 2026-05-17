Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Joel Huiqui reconoció el trabajo que hizo Nicolás Larcamón durante la temporada regular del campeonato (REUTERS)

Joel Huiqui reconoció el trabajo de Nicolás Larcamón luego de que Cruz Azul consiguiera su lugar en la Gran Final del Clausura 2026.

El conjunto cementero superó a Guadalajara en las Semifinales del torneo y se posicionó como el primer finalista, a la espera de su rival, que saldrá del duelo entre Pumas y Pachuca previsto para esta tarde-noche.

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“Creo que el equipo tuvo un buen funcionamiento en el torneo, me parece que tuvo partidos muy buenos, una racha donde no logró consolidar el buen funcionamiento que mostró en un inicio. Al llegar yo con ellos, sentí un poco esa necesidad de un apoyo de amigo, y creo que eso nos abrió la puerta para muchas cosas”, comentó el entrenado en parte de la conferencia de prensa.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México. 9 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El trámite del partido entre celestes y rojiblancos

Cabe recordar que la semifinal quedó igualada tras el partido de ida con un 1 a 1, lo que otorgó a Chivas una ligera ventaja, ya que el empate global le permitía avanzar en la competencia. Cruz Azul logró cambiar ese escenario en el partido de vuelta jugado en Guadalajara.

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En los primeros minutos, Jeremy Márquez puso en ventaja al equipo visitante con un gol que silenció a la afición local. La reacción de Chivas fue inmediata: Omar Govea niveló el marcador con un disparo potente desde fuera del área, devolviendo la ilusión al público. La resolución llegó poco antes del final, cuando Agustín Palavecino convirtió el tanto decisivo que aseguró la clasificación de Cruz Azul a la final.

Cruz Azul y Chivas empataron 2 a 2 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El paso de Joel Huiqui con la Máquina

El avance de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul generó expectativas tras asumir la dirección en la última fecha del torneo, consecuencia de la salida de Larcamón. Bajo su conducción, el equipo capitalino logró un inicio contundente al vencer con autoridad a Necaxa por 4-1, resultado que marcó un nuevo ánimo en el vestuario.

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El camino hacia la final del Clausura 2026 se consolidó cuando la escuadra cementera superó al Atlas en ambos encuentros de cuartos de final. El primer partido, jugado fuera de casa, terminó con un marcador favorable de 3-2. En la vuelta, Cruz Azul aseguró la clasificación gracias a una victoria por 1-0.

Jugadores de Cruz Azul aplauden a sus aficionados tras empatar ante Guadalajara enla semifinal del torneo mexicano Clausura. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

En este contexto, la continuidad de Huiqui como entrenador principal permanece en incertidumbre. A pesar de los buenos resultados recientes, la directiva del club no ha anunciado quién dirigirá al equipo en la próxima temporada, y se contempla a otros candidatos para el cargo.

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