México Deportes

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

El técnico mexicano tomó las riendas del cuadro cementero en la última fecha del torneo

Guardar
Google icon
Joel Huiqui reconoció el trabajo que hizo Nicolás Larcamón durante la temporada regular del campeonato (REUTERS)
Joel Huiqui reconoció el trabajo que hizo Nicolás Larcamón durante la temporada regular del campeonato (REUTERS)

Joel Huiqui reconoció el trabajo de Nicolás Larcamón luego de que Cruz Azul consiguiera su lugar en la Gran Final del Clausura 2026.

El conjunto cementero superó a Guadalajara en las Semifinales del torneo y se posicionó como el primer finalista, a la espera de su rival, que saldrá del duelo entre Pumas y Pachuca previsto para esta tarde-noche.

PUBLICIDAD

“Creo que el equipo tuvo un buen funcionamiento en el torneo, me parece que tuvo partidos muy buenos, una racha donde no logró consolidar el buen funcionamiento que mostró en un inicio. Al llegar yo con ellos, sentí un poco esa necesidad de un apoyo de amigo, y creo que eso nos abrió la puerta para muchas cosas”, comentó el entrenado en parte de la conferencia de prensa.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México. 9 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México. 9 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El trámite del partido entre celestes y rojiblancos

Cabe recordar que la semifinal quedó igualada tras el partido de ida con un 1 a 1, lo que otorgó a Chivas una ligera ventaja, ya que el empate global le permitía avanzar en la competencia. Cruz Azul logró cambiar ese escenario en el partido de vuelta jugado en Guadalajara.

PUBLICIDAD

En los primeros minutos, Jeremy Márquez puso en ventaja al equipo visitante con un gol que silenció a la afición local. La reacción de Chivas fue inmediata: Omar Govea niveló el marcador con un disparo potente desde fuera del área, devolviendo la ilusión al público. La resolución llegó poco antes del final, cuando Agustín Palavecino convirtió el tanto decisivo que aseguró la clasificación de Cruz Azul a la final.

Cruz Azul y Chivas empataron 2 a 2 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul y Chivas empataron 2 a 2 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El paso de Joel Huiqui con la Máquina

El avance de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul generó expectativas tras asumir la dirección en la última fecha del torneo, consecuencia de la salida de Larcamón. Bajo su conducción, el equipo capitalino logró un inicio contundente al vencer con autoridad a Necaxa por 4-1, resultado que marcó un nuevo ánimo en el vestuario.

El camino hacia la final del Clausura 2026 se consolidó cuando la escuadra cementera superó al Atlas en ambos encuentros de cuartos de final. El primer partido, jugado fuera de casa, terminó con un marcador favorable de 3-2. En la vuelta, Cruz Azul aseguró la clasificación gracias a una victoria por 1-0.

Jugadores de Cruz Azul aplauden a sus aficionados tras empatar ante Guadalajara enla semifinal del torneo mexicano Clausura. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Jugadores de Cruz Azul aplauden a sus aficionados tras empatar ante Guadalajara enla semifinal del torneo mexicano Clausura. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

En este contexto, la continuidad de Huiqui como entrenador principal permanece en incertidumbre. A pesar de los buenos resultados recientes, la directiva del club no ha anunciado quién dirigirá al equipo en la próxima temporada, y se contempla a otros candidatos para el cargo.

Temas Relacionados

Joel HuiquiNicolás LarcamónCruz AzulChivasLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

El presidente de la Cooperativa la Cruz Azul también destacó la participación de Chivas

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca

La Máquina buscará su décima estrella al mando de Joel Huiqui

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca

Qué sistema táctico usará México en el Mundial 2026 y cómo funciona explicado paso a paso

El tricolor se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en la Copa del Mundo, donde buscará hacer historia frente a su afición en casa

Qué sistema táctico usará México en el Mundial 2026 y cómo funciona explicado paso a paso

¿Quiénes son los atletas rarámuris y mixtecas que conquistaron el oro, plata y bronce en el Gran Maratón de la Muralla China?

La exitosa participación mexicana en Asia impulsa el prestigio deportivo de los pueblos originarios y motiva la inclusión de nuevas generaciones

¿Quiénes son los atletas rarámuris y mixtecas que conquistaron el oro, plata y bronce en el Gran Maratón de la Muralla China?

Jens Castrop, el alemán-coreano que fue convocado por Corea del Sur para el Mundial

El jugador nacido en Düsseldorf hará historia al representar al conjunto surcoreano

Jens Castrop, el alemán-coreano que fue convocado por Corea del Sur para el Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de mayo: alerta SSC por fraudes con carreras deportivas falsas en CDMX

Estos serían los beneficios que obtendrían Los Chapitos en caso de entregarse a la justicia de EEUU

Investigación de exfuncionarios de Sinaloa no ponen en riesgo a gobierno estatal, señala Yeraldine Bonilla

Caen tres adolescentes armados y con droga en Culiacán: llevaban un fusil SCAR, una ametralladora M249S y un rifle tipo AK-47

ENTRETENIMIENTO

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

Así se verá el show y escenario de Harry Styles en Mexico en el Estadio GNP Seguros

¿Quién es Almen Ayala, la mujer vinculada sentimentalmente con Jorge D’Alessio?

DEPORTES

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca

Qué sistema táctico usará México en el Mundial 2026 y cómo funciona explicado paso a paso

¿Quiénes son los atletas rarámuris y mixtecas que conquistaron el oro, plata y bronce en el Gran Maratón de la Muralla China?