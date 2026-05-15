El ejercicio que fortalece casi todo el cuerpo y que puedes hacer desde casa para aumentar masa muscular

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar ejercicio en casa se ha convertido en una opción accesible para quienes buscan fortalecer el cuerpo y aumentar masa muscular sin necesidad de equipo especializado.

Existen rutinas que permiten trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo, lo que optimiza el tiempo y los resultados. Entre estos ejercicios, uno de los más completos es ideal para personas que desean iniciar o retomar el entrenamiento físico sin salir de casa.

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El fortalecimiento muscular no solo mejora la apariencia física, también incrementa la resistencia, la movilidad y la salud general.

Tener una rutina efectiva y sencilla puede marcar la diferencia en la disciplina y en los avances. Saber qué ejercicio elegir y cómo ejecutarlo correctamente ayuda a evitar lesiones y a mantener la motivación.

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El ejercicio: la sentadilla con peso corporal

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla con peso corporal es uno de los movimientos más completos para trabajar casi todo el cuerpo. Se realiza sin necesidad de mancuernas, ligas o aparatos. Su técnica adecuada permite activar piernas, glúteos, abdomen y espalda baja en cada repetición.

Beneficios principales:

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Activa grandes grupos musculares al mismo tiempo.

Favorece el aumento de masa muscular en piernas y glúteos.

Ayuda a mejorar el equilibrio y la postura.

Puede adaptarse a distintos niveles de condición física.

Ejecución correcta:

Coloca los pies a la altura de los hombros.

Baja flexionando rodillas, sin que rebasen la punta de los pies.

Mantén la espalda recta y el abdomen firme.

Sube lentamente hasta la posición inicial.

Cómo incorporar la sentadilla en tu rutina diaria

Integrar la sentadilla en el entrenamiento diario es sencillo y requiere poco espacio. Puede realizarse como ejercicio principal o combinada con otros movimientos para trabajar todo el cuerpo.

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Recomendaciones para iniciar:

Realiza 3 series de 12 a 15 repeticiones.

Descansa entre 30 y 60 segundos entre cada serie.

Si buscas aumentar la dificultad, agrega pausas al bajar o repite el movimiento más lentamente.

Puedes combinar con desplantes, planchas o saltos para una rutina más dinámica.

Consideraciones:

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Enfócate en la técnica antes de incrementar repeticiones o velocidad.

Si sientes dolor articular, ajusta la profundidad de la sentadilla.

Mantén la respiración controlada durante todo el ejercicio.

Progresiones para ganar más masa muscular

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Cuando la sentadilla con peso corporal resulta fácil, es posible aumentar el reto para seguir ganando masa muscular. La clave está en agregar variantes o aumentar la resistencia con recursos caseros.

Opciones para progresar:

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Sentadillas con salto para trabajar explosividad.

Sentadillas búlgaras usando una silla para mayor intensidad.

Sentadillas con peso extra usando una mochila con libros.

Variar la posición de los pies para enfocar diferentes músculos.

Aumentar la dificultad de forma gradual ayuda a mantener el estímulo y evitar el estancamiento. Llevar un registro de repeticiones y series permite visualizar los avances y adaptar la rutina según los objetivos personales.