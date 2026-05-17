México

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

La próxima semana se llevará a cabo una gran cantidad de actividades para concientizar a las personas de la importancia de cuidar a las criaturas

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Un perro tipo Jack Russell con abrigo verde sentado en el césped de un parque con hojas secas y árboles de otoño en el fondo, bajo luz de tarde.
Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pet Fest 2026 busca consolidarse como uno de los encuentros más relevantes de México en materia de bienestar animal, adopción responsable y espacios pet friendly.

Dicho evento tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en el Campo Marte de la Ciudad de México, y reunirá a profesionales veterinarios, especialistas y organizaciones comprometidas con la causa.

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Familias, influencers y marcas participarán en una programación que mezcla formación y diversión, con actividades diseñadas para promover la tenencia responsable y el cuidado integral de las mascotas, ofreciendo una oportunidad para aprender, adoptar y convivir en un ambiente pensado para los animales y sus acompañantes humanos.

El cuidado de los animales

Perro pequeño negro y marrón con un abrigo rojo tejido sentado en una alfombra. Al fondo, una ventana con árboles otoñales y dos sillones beige.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nina Serratos, vocera de PetFest, explicó que la meta principal del encuentro es crear comunidad y reforzar una cultura de respeto hacia las mascotas:

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“Buscamos impulsar el bienestar animal con propuestas creativas, formativas, responsables y empáticas; que las familias comprendan que el cuidado de sus animales también nos humaniza”, declaró en entrevista para Mundo Ejecutivo CDMX.

La edición 2026 marca la segunda ocasión que se realiza el festival, ya que la primera se celebró en Chihuahua y, según Serratos, la respuesta de la audiencia permitió contemplar su consolidación en la capital y su expansión a otras entidades como la capital de la República.

Posteriormente, se espera que el evento visite otras sedes como Guadalajara o Monterrey.

Actividades en el Pet Fest 2026

Un hombre de perfil acaricia a un Golden Retriever tumbado en una cama para perros con una manta. Se ve una mesita de noche con un reloj digital.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival ofrecerá actividades recreativas, exhibiciones y conferencias dirigidas tanto a tutores como a sus mascotas.

  • Conferencias con especialistas veterinarios
  • Grooming show sobre estética y salud animal
  • Pasarela “Fashion Pet”
  • Concurso de disfraces con premios de hasta 20 mil pesos
  • Caminatas nocturnas con mascotas
  • Proyección al aire libre de una película pet friendly
  • Exhibiciones de binomios caninos del Ejército Mexicano
  • Áreas de hidratación y descanso
  • Espacios gastronómicos para asistentes

Uno de los pilares del festival será el programa de adopción selectiva, realizado en alianza con el Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México.

El proceso incluirá entrevistas y evaluaciones previas para asegurar que los perros rescatados sean entregados a hogares con las condiciones necesarias para su bienestar.

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