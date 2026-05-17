Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pet Fest 2026 busca consolidarse como uno de los encuentros más relevantes de México en materia de bienestar animal, adopción responsable y espacios pet friendly.

Dicho evento tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en el Campo Marte de la Ciudad de México, y reunirá a profesionales veterinarios, especialistas y organizaciones comprometidas con la causa.

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Familias, influencers y marcas participarán en una programación que mezcla formación y diversión, con actividades diseñadas para promover la tenencia responsable y el cuidado integral de las mascotas, ofreciendo una oportunidad para aprender, adoptar y convivir en un ambiente pensado para los animales y sus acompañantes humanos.

El cuidado de los animales

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nina Serratos, vocera de PetFest, explicó que la meta principal del encuentro es crear comunidad y reforzar una cultura de respeto hacia las mascotas:

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“Buscamos impulsar el bienestar animal con propuestas creativas, formativas, responsables y empáticas; que las familias comprendan que el cuidado de sus animales también nos humaniza”, declaró en entrevista para Mundo Ejecutivo CDMX.

La edición 2026 marca la segunda ocasión que se realiza el festival, ya que la primera se celebró en Chihuahua y, según Serratos, la respuesta de la audiencia permitió contemplar su consolidación en la capital y su expansión a otras entidades como la capital de la República.

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Posteriormente, se espera que el evento visite otras sedes como Guadalajara o Monterrey.

Actividades en el Pet Fest 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival ofrecerá actividades recreativas, exhibiciones y conferencias dirigidas tanto a tutores como a sus mascotas.

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Conferencias con especialistas veterinarios

Grooming show sobre estética y salud animal

Pasarela “Fashion Pet”

Concurso de disfraces con premios de hasta 20 mil pesos

Caminatas nocturnas con mascotas

Proyección al aire libre de una película pet friendly

Exhibiciones de binomios caninos del Ejército Mexicano

Áreas de hidratación y descanso

Espacios gastronómicos para asistentes

Uno de los pilares del festival será el programa de adopción selectiva, realizado en alianza con el Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México.

El proceso incluirá entrevistas y evaluaciones previas para asegurar que los perros rescatados sean entregados a hogares con las condiciones necesarias para su bienestar.

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