¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

Bono, líder de U2, causa sensación al ser captado bailando salsa en un club nocturno de la Ciudad de México. - FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La visita de Bono a la Ciudad de México dejó mucho más que rumores sobre música nueva y encuentros políticos. El líder de U2 fue captado bailando salsa en un club nocturno capitalino, desatando comentarios entre fanáticos y curiosos que no esperaban ver al ícono irlandés entregado al ritmo latino.

El cantante, cuyo nombre real es Paul David Hewson, se encuentra en México luego de que U2 realizara una grabación especial en el Centro Histórico. La banda sorprendió días atrás con la filmación del tema The Streets of Dreams en la Plaza de Santo Domingo, donde cientos de seguidores participaron como extras.

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Entre cámaras, reflectores y reuniones oficiales, Bono también encontró espacio para disfrutar la vida nocturna chilanga. Su aparición en la pista provocó revuelo en redes sociales, donde varios asistentes compartieron imágenes del momento que rápidamente se volvieron virales.

U2 convirtió el Centro Histórico en un escenario gigante

La banda U2 grabó su nuevo video musical en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico, con fanáticos participando como extras. - REUTERS/Henry Romero

La agrupación irlandesa grabó un video musical el pasado 12 de mayo en pleno corazón de la capital mexicana. Bono apareció sobre un camión interpretando el nuevo sencillo de la banda mientras decenas de fans seguían las instrucciones del equipo de producción.

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La logística movilizó grúas, cámaras y cierres parciales en la zona. Los asistentes permanecieron durante horas bajo el sol para formar parte de una producción rodeada de confidencialidad y estricta organización.

La presencia de U2 alteró por completo la rutina de la Plaza de Santo Domingo. Comerciantes, peatones y turistas fueron testigos de una escena poco habitual: una de las bandas más famosas del planeta apropiándose por unas horas de las calles de la Ciudad de México.

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Bono y The Edge lanzan elogios a Sheinbaum

Bono reafirma su perfil como influyente activista político y social, además de ser figura central de la música internacional. - Foto: redes de Claudia Sheinbaum

Durante su estancia en México, Bono y The Edge participaron en la Asamblea General de la “Street Child World Cup”, donde coincidieron con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí, los músicos reconocieron algunas políticas impulsadas por el gobierno federal.

The Edge incluso declaró: “Tan fan de ti”, una frase que no tardó en generar reacciones. En el encuentro se destacaron temas relacionados con salud, educación y salario mínimo.

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Sheinbaum aseguró que “el futbol debe ser un símbolo de paz y encuentro, no de lujo ni poder”, mientras daba la bienvenida a jóvenes participantes del evento internacional organizado previo al Mundial.

De activista polémico a rey improvisado de la salsa

El video es material de TikTok que registra un evento social en un club nocturno. Muestra a una multitud de personas en un espacio con iluminación predominantemente roja. Se observa a individuos conversando y moviéndose. El líder de U2, Bono, se encuentra entre los asistentes. La música presente en el lugar incluye géneros como salsa y rock. El contenido fue publicado por @gama.cisneros.

Bono no solo es una figura histórica del rock. También ha construido una carrera marcada por el activismo político y social, además de controversias relacionadas con su cercanía a líderes mundiales y temas fiscales.

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A pesar de las críticas, el cantante sigue siendo uno de los personajes más influyentes de la música internacional. Sus apariciones públicas suelen provocar conversación dentro y fuera de los escenarios.

Ahora, lejos de los estadios y los discursos, el vocalista de U2 volvió a colocarse en tendencia por una escena inesperada: bailando salsa en la CDMX.

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