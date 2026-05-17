Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

Cruz Azul venció a Chivas y se convirtió en el primer finalista del Clausura 2026 (Pavel Alcaraz / EMX ImageStudio Sport)

Víctor Velázquez celebró el pase de Cruz Azul a la Gran Final del futbol mexicano luego de que el equipo cementero venciera a Chivas 2 goles a 1 el día de ayer en el Estadio Akron en la Semifinal de vuelta.

A través de sus redes sociales, el presidente del club celeste felicitó a sus jugadores y agradeció a la afición. Velázquez también destacó y reconoció a todo el plantel de Chivas, desde jugadores hasta directiva.

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“Felicidades, muchachos! Gracias a nuestra querida afición y a la gran familia Cruz Azul. ¡Vamos juntos por el siguiente paso! Todo mi reconocimiento al plantel, cuerpo técnico y directiva de Chivas. Fue una semifinal espectacular", escribió Velázquez.

El presidente de la Cooperativa la Cruz Azul también destacó la participación de Chivas

Trámite del partido

La serie semifinal había quedado igualada tras el partido de ida con un 1 a 1, lo que otorgaba a Chivas una pequeña ventaja, ya que el empate en el marcador global les favorecía en la búsqueda de la clasificación. Sin embargo, Cruz Azul logró revertir esa condición en el encuentro de vuelta disputado en Guadalajara.

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En el inicio del partido, Jeremy Márquez adelantó a los visitantes con un gol que silenció momentáneamente a los asistentes. La respuesta de Chivas no se hizo esperar, pues Omar Govea empató el marcador con un potente disparo desde fuera del área, renovando las esperanzas de los locales. No obstante, la definición llegó poco antes del final, cuando Agustín Palavecino marcó el gol decisivo que consolidó el pase de Cruz Azul a la final.

El duelo entre ambos equipos mantuvo el suspenso hasta el último momento, con oportunidades en ambas áreas y un ambiente intenso en las tribunas. El resultado final refleja la capacidad de reacción de Cruz Azul y la eficacia mostrada en los momentos clave del partido.

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Con este triunfo, la institución celeste se coloca nuevamente en la disputa por el campeonato, respaldada por la satisfacción de su presidente y el entusiasmo de su afición.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México. 9 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Dominio celeste

La eliminación de Chivas ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del Clausura 2026 no representa un caso aislado. El conjunto celeste repitió lo ocurrido en la temporada pasada, cuando también dejó fuera al equipo tapatío en la misma ronda del Apertura 2025.

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Durante la actual campaña, Cruz Azul ya había derrotado a Chivas en la jornada siete, sumando los tres puntos en el encuentro disputado en su propio estadio. Esta serie de victorias refuerza la posición de los cementeros frente a su rival.

Cruz Azul y Chivas empataron 2 a 2 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El siguiente reto para Cruz Azul será enfrentar al ganador del cruce entre Pumas y Pachuca. Ambos equipos definirán su pase a la final esta tarde en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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La afición cementera mantiene la expectativa mientras espera conocer al adversario con el que su equipo disputará el título nacional en la próxima semana, soñando con una nueva consagración en el fútbol mexicano.