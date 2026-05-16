EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: EEUU aplicará leyes antiterrorismo a funcionarios mexicanos ligados al narco

13:13 hsHoy
El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el narcotráfico al ordenar a fiscales federales utilizar leyes antiterrorismo para procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga, especialmente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el robo con violencia de un vehículo de plataforma digital en el municipio de Teoloyucan, Estado de México. Los detenidos fueron identificados como Daniel Alberto “N”, Eduardo Martín “N”, Andrea Yobana “N” y Virginia “N”.