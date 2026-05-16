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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: EEUU aplicará leyes antiterrorismo a funcionarios mexicanos ligados al narco

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13:13 hsHoy

EEUU endurece ofensiva contra funcionarios mexicanos ligados al narco: aplicará leyes antiterrorismo

Se busca tener condenas más severas y ampliar la presión judicial sobre presuntas redes de corrupción ligadas al narcotráfico

Autoridades de EU van por penas más severas contra funcionarios mexicanos ligados a grupos del crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)
Autoridades de EU van por penas más severas contra funcionarios mexicanos ligados a grupos del crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el narcotráfico al ordenar a fiscales federales utilizar leyes antiterrorismo para procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga, especialmente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

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13:13 hsHoy

Fiscalía del Edomex detiene a cuatro personas relacionadas con asalto a conductor de plataforma digital en Teoloyucan

Los detenidos, presuntos integrantes de “Los Morris” relacionados con robos en los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec

Autoridades del Edomex detuvieron a cuatro personas que habían robado a conductor de aplicación en el municipio de Teoloyucan (Foto: FGJEM)
Autoridades del Edomex detuvieron a cuatro personas que habían robado a conductor de aplicación en el municipio de Teoloyucan (Foto: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el robo con violencia de un vehículo de plataforma digital en el municipio de Teoloyucan, Estado de México. Los detenidos fueron identificados como Daniel Alberto “N”, Eduardo Martín “N”, Andrea Yobana “N” y Virginia “N”.

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