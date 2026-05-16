EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: EEUU aplicará leyes antiterrorismo a funcionarios mexicanos ligados al narco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el robo con violencia de un vehículo de plataforma digital en el municipio de Teoloyucan , Estado de México. Los detenidos fueron identificados como Daniel Alberto “N”, Eduardo Martín “N”, Andrea Yobana “N” y Virginia “N” .

El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el narcotráfico al ordenar a fiscales federales utilizar leyes antiterrorismo para procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga , especialmente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa .

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