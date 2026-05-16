México

Entre gritos de apoyo y rodeado de abogados, Leonel Godoy se presenta a declarar por el homicidio de Carlos Manzo en Michoacán

El diputado federal de Morena fue citado como testigo en la causa penal 220/2025 por el asesinato del exalcalde de Uruapan ocurrido el 1 de noviembre de 2025

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El citatorio para el diputado federal fue emitido desde el pasado 13 de mayo. (Foto: Twitter/@Leonelgodoy)

Leonel Godoy Rangel, diputado federal de Morena, se presentó este sábado 16 de mayo en las instalaciones de la FGE Michoacán para rendir declaración ministerial como testigo en la causa penal 220/2025, instruida por el homicidio calificado del exalcalde de Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Al llegar, simpatizantes que lo acompañaron corearon consignas de “¡No estás solo!”, mientras el diputado evitó responder a los periodistas. Señaló que hablaría después de la diligencia.

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La citación fue emitida el 13 de mayo por el fiscal especializado de Homicidio Doloso, Andrés Vieyra Castro, dentro de la carpeta de investigación FRUR/02098/2025.

El oficio estableció que Godoy debía presentarse “de manera libre y en calidad de testigo”.

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El documento, filtrado en redes sociales, fijó la comparecencia a las 12:00 horas en la Agencia Primera del Ministerio Público Investigadora en Morelia, “de manera libre y en calidad de testigo”.

La fiscalía estatal no ha emitido declaraciones sobre el resultado de la diligencia.

Así fue la llegada del diputado

Godoy Rangel llegó a las instalaciones de la FGE Michoacán a bordo de un Toyota Camry de color blanco. Simpatizantes lo recibieron con gritos de “¡No estás solo!” a las puertas de la fiscalía, en un ambiente cargado de consignas políticas.

Los periodistas intentaron obtener sus primeras impresiones antes de que ingresara a las instalaciones. Le preguntaron cómo se sentía, si se sentía seguro y si llevaba algo negociado. Godoy Rangel esquivó cada una de las preguntas.

Teresa Castell, Leonel Godoy, Cámara de Diputados, PAN, Morena
Leonel Godoy en la Cámara de Diputados. (Cámara de Diputados)

Respondió irónicamente que tenía calor: “Pues tengo, tengo calor”. Cuando le preguntaron si daría declaraciones a los medios, se limitó a decir: “Al terminar”.

Entre las pancartas que portaban los simpatizantes podía leerse la frase “Que se entregue el celular”, en alusión directa a Grecia Quiroz por el teléfono celular de Carlos Manzo. La fiscalía solicitó el dispositivo en al menos dos ocasiones —en noviembre y diciembre de 2025— sin que la alcaldesa lo haya entregado. Quiroz ha condicionado la revisión a que se realice en su presencia, por desconfianza hacia el personal de la dependencia.

Godoy Rangel es uno de los tres políticos de Morena a quienes la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, solicitó que fueran llamados a declarar desde inicios de año.

Grecia Quiroz señaló a Godoy meses antes de la citación

El 17 de febrero de 2026, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo, acudió al Ministerio Público local para solicitar que las autoridades llamaran a declarar a Godoy Rangel, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde Ignacio Campos Equihua -quien ya asistió a declarar-. Entregó 11 videos como base de su solicitud.

Grecia Quiroz - Carlos Manzo - Uruapan
La actual alcaldesa de Uruapan ha presionado a a las autoridades para logras esclarecer el asesinato de Manzo. Foto: Facebook

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, aclaró que no se trató de una denuncia formal sino de una solicitud de investigación. Las autoridades debían primero verificar que los materiales no hubieran sido generados con inteligencia artificial antes de determinar si eran prueba suficiente para citar a los políticos.

Quiroz advirtió: “No voy a quitar el dedo del renglón y voy a seguir insistiendo en este tema hasta que la autoridad voltee a ver y se dé con la línea intelectual del homicidio de Carlos Manzo”.

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