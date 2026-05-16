CDMX, ‘ciudad santuario’ solo en discurso: exigen detener redadas contra migrantes y piden a capitalinos rechazar operativos

Haitian migrants in line waiting for their food at the Bosque de Tlahuac facilities in Mexico City, where several people were supported by the National Institute of Migration and the Secretariat of Inclusion and Social Welfare who offered food, lodging and migratory guidance while they are waiting for a permit or ''Visitor's Card for Humanitarian Reasons'' that allows them to transit through national territory between 45 and 90 days to continue their journey to the border. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto)NO USE FRANCE

La organziación Red TDT, integrada por 88 colectivos, denunció que desde el 1 de mayo de 2026, el Instituto Nacional de Migración (INM), junto con las Fuerzas Armadas y corporaciones policiales, realiza redadas contra migrantes en la Ciudad de México.

Esto, como parte de una “limpieza” por los preparativos rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará en la Ciudad de México en junio de este año, a pesar de que la capital del país se ha posicionado como “una ciudad santuario”.

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En un comunicado, la organización expresó su “profunda preocupación y rechazo” a los operativos migratorios, que de acuerdo con información documentada por colectivos, medios de comunicación y testimonios directos, se realizan en colonias como Guerrero, Doctores, Polanco, San Rafael y otras zonas céntricas.

Según la misma información, las redadas consisten en detenciones arbitrarias de personas en contexto de movilidad, así como en allanamientos a viviendas y espacios donde habitan personas migrantes.

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La organización sostiene que entre las personas detenidas se encuentran solicitantes de asilo, refugiadas y personas con trámites de regularización migratoria en curso, cuya situación irregular en la mayoría de los casos obedece a los rezagos y retrasos de las instituciones responsables, no a negligencia de los afectados.

Acusó que el despliegue de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y corporaciones policiales, constituye un operativo militarizado que prioriza el control y la “limpieza” urbana sobre la protección de derechos humanos.

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Por ello, califica como inaceptable ética y jurídicamente el uso de un evento deportivo internacional como pretexto para la persecución y hostigamiento de personas migrantes en la capital del país.

Exige a gobierno de CDMX detener redadas

En virtud del marco constitucional y convencional de derechos humanos vigente, la Red TDT exige al gobierno de la Ciudad de México detener de inmediato cualquier operativo que derive en detenciones arbitrarias basadas en perfil racial, nacionalidad aparente o lengua, y que se realice sin pleno respeto al debido proceso y a la dignidad de las personas.

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La organización demanda que toda intervención en la capital se conduzca bajo criterios civiles y de protección, evitando el uso de fuerzas armadas en tareas de control migratorio, conforme al carácter no militar de la seguridad ciudadana.

Además, solicita asegurar la protección especial de niñas, niños, adolescentes, mujeres —incluidas embarazadas— y personas LGBTI+ en contexto de movilidad, evitando su detención y separación de redes de apoyo.

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También pide establecer un mecanismo de coordinación urgente con albergues, organizaciones y colectivos que acompañan a personas migrantes en la ciudad, priorizando la canalización a esquemas de protección y regularización sobre la detención y el traslado forzado.

<b>Pide a investigar violación a derechos humanos</b>

A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la organziación solicita iniciar investigaciones de oficio sobre posibles violaciones a derechos humanos derivadas de estos operativos, incluidas detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, incomunicación y obstáculos al acceso a defensa legal.

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Solicita también desplegar brigadas de observación en zonas donde se han reportado redadas y en estaciones migratorias, para documentar la situación de las personas detenidas y emitir medidas precautorias cuando sea necesario.

La organización pide emitir un pronunciamiento público enérgico que recuerde al Gobierno de la Ciudad de México y al INM sus obligaciones de respetar el principio de no devolución, el derecho al asilo y las garantías del debido proceso.

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Asimismo, solicita fortalecer campañas de información sobre los derechos de las personas migrantes dirigidas a población en tránsito, vecindarios y autoridades locales, para prevenir abusos y fomentar solidaridad.

Ofrece acompañamiento y pide a capitalinos no normalizar las redadas

La Red TDT reitera que ninguna persona es ilegal y que la migración representa una búsqueda de vida digna y protección.

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Señala que la Ciudad de México se ha definido históricamente como “Ciudad Santuario”, y que los operativos militarizados, las detenciones masivas y el miedo en las calles contradicen ese compromiso y debilitan la confianza en las instituciones.

Como organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, la Red TDT mantiene el acompañamiento jurídico, psicosocial y humanitario a personas detenidas o en riesgo; documenta y denuncia públicamente cualquier abuso; y fortalece redes de apoyo con comunidades, parroquias, casas del migrante y colectivos barriales.

La organización llama a la sociedad capitalina a no normalizar estas redadas, a informarse en fuentes confiables y a manifestar rechazo ante toda forma de criminalización de la movilidad humana.

“La ciudad se mide por cómo trata a quienes llegan a ella. Ninguna fiesta mundial justifica la persecución de quienes huyen para seguir vivos”, concluyó.