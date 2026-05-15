Caso Carlos Manzo: FGE Michoacán cita al diputado Leonel Godoy Rangel a declarar

El documento señala que será en calidad de testigo (Foto: Archivo)

Un documento de la Fiscalía General del Estado de Michoacán filtrado en redes sociales reveló que el diputado federal de Morena Leonel Godoy Rangel fue citado a comparecer el próximo sábado 16 de mayo de 2026 ante la Unidad de Homicidio Doloso, para rendir declaración ministerial como testigo dentro de la causa penal 220/2025, instruida por el homicidio calificado del exalcalde de Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

Un altar honra al alcalde asesinado Carlos Manzo en Uruapan, en el estado de Michoacán, México, el viernes 21 de noviembre, 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La citación, firmada por el Andrés Vieyra Castro, fiscal especializado de Homicidio Doloso, establece que la comparecencia de Godoy Rangel será “de manera libre y en calidad de testigo”.

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Diversos medios nacionales, entre ellos Milenio, confirmaron la veracidad del documento. Sin embargo, hasta el momento la fiscalía estatal no ha brindado declaraciones sobre el hecho.

Los detalles de la citación

El documento señala que la citación fue emitida el 13 de mayo de 2026 desde Morelia, dentro de la carpeta de investigación FRUR/02098/2025.

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La cita quedó fijada para las 12:00 horas del sábado 16 de mayo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, Agencia Primera del Ministerio Público Investigadora.

El documento de la fiscalía estatal señala que el diputado deberá presentarse el próximo 16 de mayo. Crédito: Redes Sociales

El documento precisa que, en caso de existir algún impedimento insuperable, Godoy Rangel puede notificarlo para reprogramar la diligencia.

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La citación se fundamenta en los artículos 21 de la Constitución Política Mexicana y los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que obligan a toda persona a presentarse ante el Ministerio Público cuando sea citada.

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