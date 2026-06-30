Gobierno de México reduce a la mitad el lirio acuático en la Presa Endhó tras ocho meses de trabajos de saneamiento

El Gobierno de México reportó una reducción de más de 50% en la superficie afectada por lirio acuático en la presa Endhó, en Hidalgo.

El Gobierno de México informó que el Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la Presa Endhó permitió reducir a menos de la mitad la superficie afectada por lirio acuático, uno de los principales problemas ambientales que enfrenta este cuerpo de agua ubicado en Tula de Allende, Hidalgo.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), imágenes satelitales y análisis técnicos confirmaron que la cobertura de la planta invasora disminuyó de 900 hectáreas, registradas en octubre de 2025, a 443 hectáreas en junio de 2026, como resultado de los trabajos permanentes de limpieza y control desarrollados durante los últimos ocho meses.

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Retiran más de 105 mil metros cúbicos de maleza con maquinaria especializada

Las autoridades señalaron que este avance fue posible gracias a la extracción de más de 105 mil metros cúbicos de lirio acuático mediante un operativo que involucró a 19 técnicos especializados en maquinaria pesada.

Los avances en la presa Endhó son resultado de ocho meses de trabajos permanentes de limpieza y control ambiental.

Para las labores se utilizaron cuatro excavadoras, tres retroexcavadoras, un cargador frontal, una máquina empujadora, seis bandas transportadoras y ocho camiones de volteo, equipo que permitió mantener una remoción continua de la maleza acuática.

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Mayela Godínez Alarcón, gerente de Planificación Hídrica de la Conagua, afirmó que los resultados muestran una transición de acciones emergentes hacia una estrategia integral basada en evidencia científica, innovación tecnológica y seguimiento permanente.

Campaña de fumigación beneficia a 27 comunidades ribereñas

Como parte del programa de saneamiento, la Conagua mantiene una campaña de fumigación iniciada el 1 de mayo de este año, con la que se busca controlar la presencia del mosquito Culex y reducir riesgos para la población.

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El programa de saneamiento incluye fumigación terrestre y aérea en la zona de la presa Endhó.

Hasta el momento, más de 27 mil habitantes de 27 comunidades ribereñas han sido beneficiados mediante la intervención terrestre de 3 mil hectáreas y 9 mil 200 viviendas, además de la fumigación aérea en 2 mil 100 hectáreas de la presa.

Entre los principales avances destacan:

Reducción del lirio acuático de 900 a 443 hectáreas.

Extracción de 105 mil metros cúbicos de maleza.

Beneficio para más de 27 mil habitantes de comunidades cercanas.

Cobertura terrestre en 3 mil hectáreas y 9 mil 200 viviendas.

* Fumigación aérea en 2 mil 100 hectáreas del cuerpo de agua.

Dieciséis localidades alcanzan la sexta aplicación de insecticida

Las autoridades detallaron que 16 de las 27 comunidades incorporadas al programa ya recibieron su sexta aplicación de insecticida para el control del mosquito adulto, mientras que las once localidades restantes avanzan en la quinta aplicación, con el objetivo de mantener un esquema permanente de prevención.

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Un total de 27 comunidades ribereñas participan en el programa de saneamiento de la presa Endhó, en Hidalgo.

Las acciones de fumigación terrestre se realizan mediante equipos de termonebulización, tecnología ULV y aspersión manual al interior de viviendas.

En tanto, para las labores sobre la presa se emplean drones de última generación capaces de identificar las zonas con mayor concentración de lirio acuático, lo que permite aplicar el insecticida de manera más precisa y disminuir el impacto ambiental del tratamiento.

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Plan Maestro contempla cuatro fases para recuperar la presa

Las autoridades explicaron que el Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la Presa Endhó está estructurado en cuatro etapas que buscan resolver de manera integral la problemática ambiental.

La primera corresponde al control sanitario mediante fumigación para proteger a la población. La segunda consiste en la extracción y trituración del lirio acuático.

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El Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la presa Endhó contempla acciones integrales para atender la problemática ambiental del cuerpo de agua.

Posteriormente se prevé el aprovechamiento biotecnológico de la biomasa para producir combustible y desarrollar cadenas productivas sustentables. Finalmente, el proyecto contempla la recuperación de espacios destinados a actividades comunitarias y al turismo de naturaleza.

Gobierno prevé mantener monitoreo y acciones permanentes

Durante la presentación de los resultados, la gerente de Planificación Hídrica de la Conagua, Mayela Godínez Alarcón, afirmó que los avances reflejan la transición de acciones emergentes hacia una estrategia permanente sustentada en evidencia científica, innovación tecnológica y coordinación institucional.

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La dependencia federal indicó que continuará informando periódicamente sobre los resultados del programa, con el propósito de dar seguimiento a la recuperación ambiental de la Presa Endhó y fortalecer las acciones orientadas a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de las familias que habitan en las comunidades ribereñas.